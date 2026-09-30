La evolución de Mateo Chávez: De la cantera de Chivas a ser estelar con la Selección Mexicana

El lateral del AZ Alkmaar pasa por un gran momento en su carrera

En la nueva generación de futbolistas de la Selección Mexicana, Mateo Chávez se ha convertido en uno de las piezas más destacadas, por lo que Rafael Márquez le ha demostrado su confianza en esta Fecha FIFA.

¿Cómo le va a Mateo Chávez en AZ Alkmaar?

El lateral mexicano se ha ganado su puesto de titular con el conjunto neerlandés. Con siete partidos disputados lleva tres asistencias y un gol, además de ser un futbolista que beneficia tanto en ataque como en defensa.

Mateo Chávez | MEXSPORT

Su calidad lo ha llevado a ganarse la confianza de su entrenador Leeroy Echteld, y ahora también de Rafa Márquez, quien está dispuesto a confiar en los futbolistas jóvenes para desarrollarse en la competencia con selección mayor.

Chávez comenzó su carrera con Chivas, aunque no de la mejor forma tras recibir múltiples críticas por errores cometidos en sus primeras encuentros con el Rebaño, precisamente una afición difícil y exigente.

Poco a poco destacó con el conjunto Rojiblanco, hasta llamar la atención en Países Bajos, específicamente del AZ Alkmaar, equipo por el que fichó para cumplir su sueño de jugar en el Viejo Continente.

Chávez ha madurado futbolísticamente, con recorridos bien ejecutados, coberturas defensivas correctas y profundidad en el ataque que desequilibra a los rivales, características ideales para explotar.

Mateo Chávez en el partido ante Chequia | Imago7

Con 22 años está cerca de cumplir sus primeros 50 partidos con el AZ, en los que ha anotado en dos ocasiones y sirvió seis asistencias, números positivos al considerar su posición.