En la nueva generación de futbolistas de la Selección Mexicana, Mateo Chávez se ha convertido en uno de las piezas más destacadas, por lo que Rafael Márquez le ha demostrado su confianza en esta Fecha FIFA.
¿Qué jugadores vieron más minutos en los primeros dos partidos de Rafael Márquez?
¿Cómo le va a Mateo Chávez en AZ Alkmaar?
El lateral mexicano se ha ganado su puesto de titular con el conjunto neerlandés. Con siete partidos disputados lleva tres asistencias y un gol, además de ser un futbolista que beneficia tanto en ataque como en defensa.
Su calidad lo ha llevado a ganarse la confianza de su entrenador Leeroy Echteld, y ahora también de Rafa Márquez, quien está dispuesto a confiar en los futbolistas jóvenes para desarrollarse en la competencia con selección mayor.
Chávez comenzó su carrera con Chivas, aunque no de la mejor forma tras recibir múltiples críticas por errores cometidos en sus primeras encuentros con el Rebaño, precisamente una afición difícil y exigente.
Poco a poco destacó con el conjunto Rojiblanco, hasta llamar la atención en Países Bajos, específicamente del AZ Alkmaar, equipo por el que fichó para cumplir su sueño de jugar en el Viejo Continente.
Chávez ha madurado futbolísticamente, con recorridos bien ejecutados, coberturas defensivas correctas y profundidad en el ataque que desequilibra a los rivales, características ideales para explotar.
Con 22 años está cerca de cumplir sus primeros 50 partidos con el AZ, en los que ha anotado en dos ocasiones y sirvió seis asistencias, números positivos al considerar su posición.
Un techo grande para Mateo Chávez, quien también brilló en el Mundial 2026 con un gol ante República Checa, en una jugada en la que participó activamente y definió con categoría para festejar ante miles de aficionados en el Estadio Azteca.