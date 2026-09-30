El exestratega consideró que se vieron pocos cambios en el funcionamiento del Tri en estos dos primeros juegos con nuevo técnico

Dos partidos se disputaron y todavía no llega la primera victoria de Rafael Márquez como director técnico de la Selección Mexicana. El sucesor de Javier Aguirre se presentó al frente del Tri con dos empates a un gol ante Colombia y Perú, resultados que no fueron del agrado de un sector de la afición ni de algunos analistas con Ricardo 'Tuca' Ferretti.

A pesar de que es un proceso que apenas comienza, el exestratega consideró que de fondo el cambio no se vio reflejado en el accionar del grupo en ninguno de los dos equipos. Puntualmente, cuestionó el planteamiento con elementos como Roberto Alvarado, quien –opinó– se termina estorbando con otros mediocampistas como Álvaro Fidalgo.

'Tuca' Ferreti criticó el funcionamiento del Tri

Para el extécnico de Tigres y Pumas, entre otros equipos, las deficiencias que mostró la selección en ambos partidos no son nada nuevo, sino que son una problemática que se vio desde la Copa del Mundo 2026 e incluso antes. "La misma gata, pero revocada. O sea, llevamos dos años y medio con esto", señaló con molestia en el programa de Futbol Picante.

Roberto 'Piojo' Alvarado con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Para defender su punto, cuestionó a sus compañeros quiénes son los volantes, ante lo cual le respondieron que Alvarado y Julián Quiñones, quien en estos juegos ante Colombia y Perú no estuvo disponible. "¿Cómo quiere que penetre (Álvaro) Fidalgo y el otro, (Isaías) Violante? Alvarado tapa la entrada de ellos; el otro cierra y tapa la entrada del otro", señaló.

Añadió que, desde su perspectiva, México no tiene extremos, pero que se aferra a jugar con esa dinámica. Cuando Javier Alarcón le hizo ver que para el juego ante Estados Unidos se tiene previsto que Hirving 'Chucky' Lozano salga de inicio, Ferretti consideró que no por ello habrá un cambio, porque el problema es que se terminan encimando los futbolista.

Álvaro Fidalgo en lamento con la Selección Mexicana | IMAGO 7

"Sí, el 'Chucky' también, los entrenadores están pidiendo que cierren, entonces los medios no pueden penetrar; choco contigo, la verdad. ¿Cuántas veces hablamos de esto en el Mundial?", finalizó con impaciencia.

¿Cuándo juega de nuevo la Selección Mexicana?

El último partido de esta primera Fecha FIFA bajo el mando de Rafa Márquez está programado para el próximo sábado 3 de octubre a las 20:00 horas (tiempo del centro de México). El partido se disputará en el State Farm Stadium, ubicado en la ciudad de Glendale, en Arizona, y podrá seguirse por la señal de Azteca 7, Vix y TUDN.