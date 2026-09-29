Es oficial. North Esporte Club, de la cuarta división de Brasil, ha anunciado la llegada de Michel Salgado, exauxiliar de Javier Aguirre en la Selección de Egipto, para convertirse en el nuevo director técnico a partir del 2027.
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A través de redes sociales el club de la ciudad de Montes Claros destacó la llegada con bombos y platillos: “¡BIENVENIDO, MICHEL SALGADO! Un campeón del Real Madrid, con 2 Champions y 4 títulos españoles, llega a Montes Claros para liderar al North en 2027.”
“Nueva ciudad. Nuevo club. Nuevo desafío. Michel Salgado es North. 2027 está llegando”, termina catapultando el encabezado desde la cuenta oficial del equipo en X acompañado de un video del exjugador.
En un fragmento del video, el español destaca sus primeras palabras ante este proyecto con el North Esporte Club: "Me gustan los desafíos y estoy ansioso para viajar a Brasil y listo para conseguir grandes resultados”.
Primera experiencia de Michel Salgado como DT principal
Esta será la primera vez que Michel Salgado tome un equipo como entrenador principal, su experiencia en los banquillos han sido pocas; fue como auxiliar técnico de Javier Aguirre en la Selección de Egipto e interino de Pafos de Chipre.
¿Cómo fue el paso de Aguirre y Salgado en Egipto?
En aquel entonces Javier Aguirre llegó a la Selección de Egipto, en 2018, tras el Mundial para ocupar el lugar de Héctor Cúper, estratega que habia llevado a la escuadra africana a Rusia 2018.
Sin embargo, tras la eliminación en los Octavos de Final de la Copa Africana de Naciones luego de caer 0-1 frente a Sudáfrica, en verano de 2019, Javier Aguirre fue destituido como DT.
El Vasco y su equipo de trabajo en donde resaltaba Michel Salgado terminaron con 12 partidos dirigidos cosechando nueve triunfos, un empate y dos derrotas en ese breve paso de menos de un año.