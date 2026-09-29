Javier Aguirre en la Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana | MEXSPORT

El español toma las riendas de un equipo de cuarta división

Es oficial. North Esporte Club, de la cuarta división de Brasil, ha anunciado la llegada de Michel Salgado, exauxiliar de Javier Aguirre en la Selección de Egipto, para convertirse en el nuevo director técnico a partir del 2027.

A través de redes sociales el club de la ciudad de Montes Claros destacó la llegada con bombos y platillos: “¡BIENVENIDO, MICHEL SALGADO! Un campeón del Real Madrid, con 2 Champions y 4 títulos españoles, llega a Montes Claros para liderar al North en 2027.”

Michel Salgado nuevo DT de North Esporte Club| X@NorthEClube

“Nueva ciudad. Nuevo club. Nuevo desafío. Michel Salgado es North. 2027 está llegando”, termina catapultando el encabezado desde la cuenta oficial del equipo en X acompañado de un video del exjugador.

En un fragmento del video, el español destaca sus primeras palabras ante este proyecto con el North Esporte Club: "Me gustan los desafíos y estoy ansioso para viajar a Brasil y listo para conseguir grandes resultados”.

Primera experiencia de Michel Salgado como DT principal

Esta será la primera vez que Michel Salgado tome un equipo como entrenador principal, su experiencia en los banquillos han sido pocas; fue como auxiliar técnico de Javier Aguirre en la Selección de Egipto e interino de Pafos de Chipre.

¿Cómo fue el paso de Aguirre y Salgado en Egipto?

En aquel entonces Javier Aguirre llegó a la Selección de Egipto, en 2018, tras el Mundial para ocupar el lugar de Héctor Cúper, estratega que habia llevado a la escuadra africana a Rusia 2018.

Javier Aguirre durante un partido con la Selección de Egipto | X: @PHARAOHS

Sin embargo, tras la eliminación en los Octavos de Final de la Copa Africana de Naciones luego de caer 0-1 frente a Sudáfrica, en verano de 2019, Javier Aguirre fue destituido como DT.

Mahmoud Hassan festeja con Javier Aguirre en el Egipto vs Zimbabue | AP