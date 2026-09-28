En su presentación con el Valencia, el entrenador mexicano comentó su 'encontronazo' con el futbolista del Barcelona durante el Mundial

Javier Aguirre fue presentado oficialmente como nuevo director técnico del Valencia y, durante su primera comparecencia ante los medios, protagonizó un momento distendido al ser cuestionado sobre el próximo enfrentamiento ante el Barcelona y su reencuentro con Anthony Gordon.

El estratega mexicano recordó el episodio que vivió con el atacante inglés durante los Octavos de Final de la última Copa del Mundo, partido disputado en el Estadio Azteca y en el que Inglaterra terminó imponiéndose 3-2 a la Selección Mexicana.

Javier Aguirre en la Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Javier Aguirre recuerda su cruce con Anthony Gordon

Durante aquel encuentro mundialista, Aguirre llamó la atención después de dedicarle un "fuck you!" a Gordon desde la zona técnica. La expresión, pronunciada en tono de broma durante la intensidad del partido, rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de aquel compromiso.

Ahora, al ser cuestionado sobre el duelo que Valencia sostendrá ante Barcelona el próximo 31 de enero de 2027, el Vasco reaccionó entre risas y se tapó la boca antes de restarle importancia a lo ocurrido con el futbolista británico.

"Fue una tontería. Una ocurrencia en la vorágine del Mundial; son cosas que pasan en la cancha y no le doy más vueltas. Lo saludé con mucho cariño, hay una foto muy bonita de ese momento y a lo mejor le pido que me la firme para mis hijos. Habla bien el castellano", explicó Javier Aguirre durante su presentación.

Javier Aguirre lanzó un insulto contra AnthOny Gordon en el partido de Octavos | CAPTURA

Javier Aguirre llega a un Valencia en problemas

Más allá de la anécdota con Gordon, Javier Aguirre tendrá como principal misión cambiar el rumbo de un Valencia que atraviesa un complicado inicio de temporada en LaLiga. El conjunto de Mestalla se encuentra en la decimonovena posición de la clasificación después de siete jornadas disputadas.

El cuadro blanquinegro solamente ha conseguido sumar cuatro puntos hasta el momento, situación que mantiene al equipo dentro de la zona comprometida de la tabla y obliga al entrenador mexicano a buscar resultados positivos desde sus primeros encuentros.