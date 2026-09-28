El entrenador mexicano compareció en conferencia de prensa enfundado con el escudo de su nuevo equipo

Javier Aguirre tomó las riendas del Valencia ya con la temporada 2026-27 iniciada. En puestos de descenso, el conjunto español apostó por el estratega mexicano para evitar caer de categoría. Ante la situación del club, el ‘Vasco’ fue cuestionado sobre porqué tomó la decisión de firmar por el conjunto valenciano. Ante esto, Aguirre dijo que “no se le puede decir que no” a un equipo histórico del futbol español. De igual manera, habló sobre lo que representa el club y el Estadio Mestalla.

Desde hace unos años, Valencia ha pasado por uno de los peores momentos en la historia del equipo. Desde haber perdido protagonismo en LaLiga, estar continuamente en puestos de descenso y hasta una ruptura total entre jugadores y aficionados, además de cansancio de los fanáticos hacia la directiva. Con todo esto, Aguirre llegó al conjunto español en busca de revertir la situación este año.

Javier Aguirre nunca dudó

Sobre dicha decisión, Javier menciona que no dudó en llegar al Valencia, pues más allá de su actualidad, es un referente del futbol de España. Además, dejó en claro que su objetivo no solamente es salvarlos este año del descenso, sino que también busca que el equipo vuelva a los planos principales de LaLiga y dispute los primeros lugares de la clasificación, además de que busca recuperar la conexión entre los jugadores y la afición.

"No le puedo decir que no al Valencia. Nunca, nunca. Es un histórico de la Liga, tiene una afición brutal. Vienes aquí y te acojonas. Y quiero que Mestalla sea un imponente estadio, que le equipo vuelva a los planos en los que merece estar, en los que ha estado a lo largo de su historia. Yo había dejado cuatro ofertas a un lado. Estaba con mi familia, con mi mujer, Silvia con mis nietos. Y le dije: ‘Silvia, lo siento, pero nos tenemos que ir para allá’”, mencionó el ‘Vasco’ en su presentación.

Javier Aguirre en conferencia de prensa durante su presentación como DT de Valencia | valenciacf.com

Cabe resaltar que en este momento, Valencia está en puestos de descenso. Luego de siete jornadas de LaLiga, el cuadro valenciano apenas suma cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y cinco derrotas, además de únicamente tener cuatro goles a favor y 13 en contra, lo cual tiene al conjunto español en la posición 19 de la clasificación.

Javier Aguirre al ser presentado como el nuevo entrenador del Valencia | X @valenciafc

¿Cuál es el objetivo principal de Aguirre?

Con todo esto, el objetivo principal de Javier Aguirre es salir de los puestos de descenso lo más pronto posible. Incluso, una cláusula dentro descenso este contrato resalta, ya que en caso de seguir en estos lugares para la Jornada 19, el ‘Vasco’ podría ser destituido. Ante esto, Aguirre dijo que piensa ir partido a partido con la mentalidad de ganar cada uno de ellos y que lo que diga en el contrato no le da tanta importancia.

"Soy muy malo para imaginar cosas, soy un hombre de ir paso a paso. He estado con contratos firmados que no se han cumplido y he estado sin contrato y hemos estado bien. Lo que diga el papelito (contrato) no me dice mucho. Si estamos cómodos todos seguiremos y si no estamos, cómodos no seguiremos. Más que peso es un orgullo. Estar aquí, en una gran entidad. Cualquiera quisiera estar aquí en mi sitio en este momento. Es un buen reto personal, para el cual me siento preparado", agregó.

Javier Aguirre dando indicaciones en un entrenamiento con el Valencia | X @valenciafc

Sobre su llegada, la afición del Valencia ha sido optimista al respecto. De igual manera, el ‘Vasco’ se mostró agradecido por ese recibimiento de la gente. Incluso, fue claro al decir que le gustaría “sentir el volcán de Mestalla” a su favor en este regreso al futbol español.