El exmediocampista del conjunto Che destacó la experiencia del técnico mexicano y confía en que tendrá éxito en su nueva etapa en España

Andrés Guardado respaldó la elección de Javier Aguirre como nuevo director técnico del Valencia. El exfutbolista mexicano, quien defendió la camiseta del conjunto español, consideró que el club eligió al entrenador indicado para afrontar el complicado momento que atraviesa.

A través de un mensaje, el Principito envió sus mejores deseos al Vasco y destacó la experiencia que ha acumulado a lo largo de su trayectoria, además de la capacidad que tiene para afrontar situaciones de presión.

“Creo que valencianos y valencianistas van a estar muy contentos con tu trabajo. Tienes, como dicen allá, el culo pelado de este tipo de situaciones. Creo que no pudieron escoger mejor entrenador para la situación en la que están”, expresó Guardado.

Andrés Guardado confía en la experiencia de Javier Aguirre

El exmediocampista también señaló que los aficionados del Valencia podrán identificarse con la manera de trabajar del estratega mexicano, quien cuenta con una amplia trayectoria en el futbol español y conoce las exigencias de dirigir a un equipo de Primera División.

“Seguramente vas a tener mucho éxito, tienes ya muchísima experiencia, sabes lo que tienes que hacer y sobre todo se van a identificar mucho con tu manera de trabajar seguramente”, agregó.

Andrés Guardado y Rafael Márquez, en Selección Mexicana | IMAGO7

Guardado, quien militó en el Valencia entre 2012 y 2014, aprovechó el mensaje para enviarle un abrazo a Braulio Vázquez, director deportivo del club, a quien describió como un amigo al que le tiene mucho cariño.

El mexicano destacó también el trabajo de Braulio en sus anteriores etapas con el Valencia y Osasuna, por lo que confía en que ambos podrán sacar adelante el proyecto.

“Desearles todo el éxito del mundo, saben en el lugar que están y seguramente sacarán adelante este proyecto”, concluyó el exjugador, quien cerró su mensaje con un abrazo para el entorno valencianista.