El ‘Vasco’ fue presentado como DT del cuadro español y ya dijo si piensa llevar a compatriotas al equipo

Javier Aguirre fue presentado como nuevo director técnico del Valencia. Tras su pasado reciente con la Selección Mexicana, el ‘Vasco’ fue cuestionado sobre si piensa en llevar a algún compatriota al conjunto español. Ante esto, el estratega no descartó la opción, sin embargo, señaló que aún no está en posición de escoger los fichajes, pues aún no tiene un diagnóstico completo del plantel.

Durante su última etapa al frente de la Selección Mexicana, Javier Aguirre impulsó a varios futbolistas nacionales y los incluyó en el proceso rumbo a la Copa del Mundo. Uno de los jugadores que ganó protagonismo bajo su gestión fue Erik Lira, quien tuvo una participación destacada en el Mundial.

Javier Aguirre en la Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Ahora que Aguirre inició una nueva etapa como director técnico del Valencia, el estratega fue cuestionado sobre la posibilidad de llevarse al mediocampista mexicano al futbol español, aunque dejó claro que, por ahora, esa no es una prioridad.

¿Qué dijo Vasco Aguirre?

El técnico explicó que antes de pensar en incorporaciones debe conocer a fondo la situación de su actual plantilla, especialmente porque el equipo cuenta con varios jugadores lesionados. Una vez que tenga el diagnóstico completo y conozca las necesidades del Valencia, podría analizar opciones en el mercado, entre ellas futbolistas mexicanos con condiciones para competir en Europa.

Javier Aguirre en conferencia de prensa durante su presentación como DT de Valencia | valenciacf.com

Javier Aguirre visualiza plantel

“Lo primero que veo es que hay muchos lesionados y eso es lo que me ocupa de momento. Tenemos que recuperarlos, que cambien esa cara. No tengo bien diagnosticado cómo está el equipo. Yo soy empleado del club, no manejo presupuesto, ni dinero. Eric es amigo, es un jugador sensacional como muchísimos jugadores mexicanos que podrían jugar en Europa tranquilamente, pero no puedo contestar ahorita esto”, dijo Aguirre.

Erik Lira, además, estuvo cerca de dar el salto al futbol europeo durante el pasado mercado de verano. El mediocampista de Cruz Azul tenía encaminada una posible llegada al Mónaco de la Ligue 1, pero la operación no pudo concretarse debido a que el club francés no logró liberar una plaza para un jugador extracomunitario.

Javier Aguirre dando indicaciones en un entrenamiento con el Valencia | X @valenciafc