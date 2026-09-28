Javier Aguirre y Erik Lira, durante el partido ante Inglaterra, en la Copa del Mundo | MEXSPORT

El entrenador mexicano fue cuestionado por la prensa española en su presentación con los Murciélagos

Mestalla luce mejor que cualquier principado, o por lo menos en términos balompédicos. En su presentación con el Valencia, Javier Aguirre fue cuestionado sobre diversos temas, siendo uno de los más importantes los fichajes para el conjunto español. Dada la nacionalidad del Vasco, se llegó a especular sobre la llegada de futbolistas mexicanos, como el caso de Erik Lira.

Pese a que Aguirre comentó su amistad y el gran talento del mediocampista de Cruz Azul, el nuevo entrenador del equipo ibérico destacó que no puede hacer muchos movimientos de momento. El Valencia se encuentra en una situación comprometida en LaLiga, además de contar con un gran problema de lesiones.

Javier Aguirre y Erik Lira, tras el partido ante Inglaterra, en la Copa del Mundo | MEXSPORT

"De momento no me atrevería a decir nada porque no tengo bien diagnosticado cómo está el escenario, qué necesidades tiene el equipo. Yo soy empleado del club, no manejo dinero, presupuestos, me sentaré con Braulio (Vazquez, director deportivo) en su día, cuando tengamos los dos un tiempo prudente de conocer y ver qué necesitamos", comentó.

El Vasco terminó el tema sobre el jugador celeste destacando su increíble calidad en el terreno de juego. "Erik es amigo, un jugador sensacional, como muchísimos jugadores mexicanos que hay por ahí que pueden jugar en Europa tranquilamente. En este momento no te puedo contestar concretamente esto."

Erik Lira, capitán de Cruz Azul, enfrentando al América | MEXSPORT

¿Qué más dijo Javier Aguirre en su presentación?

Javier Aguirre aseguró que no dudó en llegar al Valencia, pues más allá de su actualidad, es un referente del futbol de España. Además, dejó en claro que su objetivo no solamente es salvarlos este año del descenso, sino que también busca que el equipo vuelva a los planos principales de LaLiga y disputar los primeros lugares de la clasificación.

"No le puedo decir que no al Valencia. Nunca, nunca. Es un histórico de la Liga, tiene una afición brutal. Vienes aquí y te acojonas. Y quiero que Mestalla sea un imponente estadio, que el equipo vuelva a los planos en los que merece estar, en los que ha estado a lo largo de su historia. Yo había dejado cuatro ofertas a un lado. Estaba con mi familia, con mi mujer, Silvia y con mis nietos. Le dije: 'Silvia, lo siento, pero nos tenemos que ir para allá'", agregó.