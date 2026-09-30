El director técnico del Tricolor espaldó la titularidad de un cuadro con promedio de 24 años dentro de su proceso de formación

El director técnico de México, Rafael Márquez manifestó su descontento tras la paridad 1-1 registrada frente a Perú, un resultado que el estratega asumió dentro de una fase de evaluación donde apostó por enviar un cuadro titular con un promedio de edad de 24 años. Márquez enfatizó que no se encuentra satisfecho con lo mostrado en la cancha y que el objetivo central de colocar a futbolistas jóvenes en escenarios de alta exigencia busca medir su capacidad de respuesta, identificar sus necesidades de desarrollo y buscar potencializar su rendimiento dentro del combinado nacional.

Yo creo en los jovenes, por eso me atreví a poner este 11, no sé quién más se pudo haber atrevido a hacerlo. Lo que quería era ver jugadores en este tipo de partidos, de situaciones. Creo que es parte del proceso, es parte en la que quiero ver jóvenes para intentar potencializarlos y saber exactamente qué es lo que necesitan para que se sigan desarrollando

A pesar de contar con un margen reducido de entrenamiento previo al partido, el seleccionador descartó escudarse en el factor tiempo para justificar el desempeño colectivo. Aunque valoró la postura competitiva que mostraron sus dirigidos frente a un plantel rival de mayor recorrido internacional, sostuvo con firmeza que competir no resulta suficiente para los alcances que pretende consolidar en su gestión.

El caso Mateo Chávez y la gestión del plantel azteca

El choque ante la escuadra sudamericana permitió el estreno internacional de elementos como Óscar García, Hugo Camberos y Santiago Sandoval. Al respecto, el estratega comentó que requiere observarlos durante un mayor número de minutos sobre el terreno de juego para estructurar un análisis más amplio de su aporte, destacando el desempeño que han mostrado en sus respectivos clubes para ser considerados en las convocatorias.

Mateo Chávez | MEXSPORT

En contraparte, el técnico utilizó el presente de Mateo Chávez para ilustrar los beneficios que aporta la actividad en el balompié europeo. Márquez destacó cómo el zaguero logró afianzarse como titular en la liga de Países Bajos tras llegar como opción de recambio, catalogando su proceso como un modelo a seguir para que otros elementos mexicanos alcancen un nivel competitivo superior desde etapas tempranas de su carrera.

Asimismo, la conferencia sirvió para aclarar la situación de otras figuras dentro de la concentración:

Mencionó la ausencia de Gilberto Mora sobre el terreno de juego, mencionando que obedeció a la dosificación de cargas físicas y al cuidado preventivo de una molestia muscular, reiterando que conocen de antemano el nivel que puede aportar al grupo.

Gilberto Mora empató el partido ante Colombia | MexSport

El estratega observó una evolución de menos a más durante el cotejo con el jugador Obed Vargas, señalando que lo ideal para su panorama profesional sería buscar una salida del Atlético de Madrid para sumar la continuidad de minutos que le hace falta a nivel de clubes.