Rafael Márquez, entrenador de la Selección Mexicana, en conferencia de prensa previo al juego ante Colombia | IMAGO7

Mateo Chávez y Obed Vargas encabezaron la actividad en la primera Fecha FIFA del 'Kaiser'

Rafael Márquez comenzó su etapa al frente de la Selección Mexicana con dos partidos de preparación ante Colombia y Perú, encuentros que terminaron con el mismo marcador: 1-1. En esta primera Fecha FIFA, el estratega aprovechó para observar a diferentes elementos y darle minutos a prácticamente todo su plantel.

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Después de los dos compromisos, Mateo Chávez y Obed Vargas fueron los futbolistas que acumularon más minutos, con 116 cada uno. Chávez disputó 26 minutos frente a Colombia y posteriormente fue titular ante Perú, completando los 90 minutos del encuentro.

Por su parte, Obed Vargas también sumó 116 minutos. El mediocampista ingresó en la segunda mitad contra Colombia y comenzó como titular frente a Perú, donde permaneció sobre el terreno de juego durante todo el partido.

Armando González y Mateo Chávez viajando con la Selección Mexicana | IMAGO7

El tercer jugador con más participación fue Jeremy Márquez, quien acumuló 106 minutos. El futbolista tuvo 16 minutos de actividad ante los colombianos y posteriormente disputó los 90 minutos frente a Perú, convirtiéndose en otra de las piezas que tuvo continuidad en los dos encuentros.

Un escalón por debajo aparecen Álvaro Fidalgo y Orbelín Pineda, ambos con 104 minutos. Los dos tuvieron participación en los dos partidos, aunque su actividad se repartió de manera distinta entre ambos compromisos. También destacó Isaías Violante, con 94 minutos, mientras que Everardo López disputó 90 minutos, todos ellos en el duelo frente a Perú.

Otros jugadores que también tuvieron presencia en esta primera Fecha FIFA fueron Germán Berterame, con 77 minutos, y Denzell García, con 63. La distribución de minutos permitió a Márquez observar distintas combinaciones y conocer el funcionamiento de futbolistas que buscan ganarse un lugar en el proceso rumbo a los próximos compromisos.

Un detalle importante fue que para el partido ante Perú, Márquez realizó 11 modificaciones respecto al equipo que comenzó frente a Colombia, una muestra de que estos primeros encuentros también sirvieron como una etapa de evaluación. El técnico tuvo la oportunidad de observar a diferentes elementos en situaciones de juego y ampliar el panorama de opciones para el futuro.

Jugadores de la Selección Mexicana en reclamos al árbitro | IMAGO 7