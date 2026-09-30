Mayoría en el Senado respalda iniciativa para regresar el ascenso y descenso al futbol mexicano, según fuentes

El Senado de México durante el conversatorio sobre el ascenso y el descenso | senado.gob.mx

A pesar del consenso entre legisladores, todavía no hay una fecha para revisar y votar la iniciativa

El ascenso y descenso podría estar más cerca de regresar al futbol mexicano, ahora desde el terreno legislativo. De acuerdo con fuentes consultadas, la mayoría de los integrantes del Senado de la República estaría a favor de la iniciativa que busca restituir el ascenso y descenso en el futbol mexicano, independientemente de los colores partidistas.

La propuesta fue presentada por Clemente Castañeda, senador de Movimiento Ciudadano, y plantea llevar nuevamente al terreno de la competencia deportiva la posibilidad de que los clubes puedan ascender y descender entre categorías.

El tema toma relevancia luego de que el ascenso y descenso en el futbol mexicano fuera suspendido en 2020. Desde entonces, la Liga de Expansión se convirtió en la segunda categoría del futbol profesional mexicano, pero sin que sus clubes tuvieran la posibilidad de subir deportivamente a la Liga MX.

La iniciativa de Castañeda busca modificar este escenario y abrir nuevamente la puerta a un sistema de competencia con ascenso y descenso, uno de los mecanismos tradicionales utilizados en diferentes ligas de futbol alrededor del mundo.

Sin embargo, todavía no existe una fecha confirmada para que el Senado discuta y vote la iniciativa.

Conversatorio realizado en el Senado sobre el ascenso y descenso |senado.gob.mx

Las fuentes consultadas señalaron que existe respaldo entre legisladores de diferentes fuerzas políticas, por lo que el tema podría avanzar en la Cámara Alta. No obstante, será hasta que se lleve a cabo la discusión y posterior votación cuando pueda conocerse el resultado oficial.

Por ahora, el regreso del ascenso y descenso permanece como una posibilidad en proceso legislativo, mientras el futbol mexicano espera conocer si esta iniciativa consigue convertirse en ley.