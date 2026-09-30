La excandidata a la presidencia de México apareció en redes sociales para dar su opinión sobre las declaraciones del estratega

La polémica llegó nuevamente a Katia Itzel García el pasado fin de semana, por su actuación en el empate 3-3 de Cruz Azul contra Toluca. La controversia no se dio solo por sus decisiones, sino por la manera en que el estratega de los Diablos Rojos, Antonio Mohamed, se refirió a la silbante, ya que dijo que "con un árbitro normal" habrían ganado. Estas palabras del 'Turco' desataron una oleada de reacciones, a las cuales se sumó este miércoles Xóchitl Gálvez.

Katia Itzel García en el partido de Toluca contra Cruz Azul | MEXSPORT

La candidata a la presidencia de la República Mexicana en las elecciones federal de 2024, por parte de la coalición Fuerza y Corazón por México, es una reconocida aficionada de la Máquina y no quiso quedarse fuera de la tendencia, misma que aprovechó para tener nuevamente presencia en redes sociales. En un video que publicó, la política mexicana señaló a Mohamed de misógino, ya que no criticó a Katia por sus errores, sino por su condición de mujer.

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Las críticas de Xóchitl Gálvez al 'Turco' Mohamed

En el video, la excandidata del PAN, que salió con su jersey de Cruz Azul, lanzó desde el primer momento el primer ataque. "Vaya misógino que resultó el 'Turco' Mohamed, director técnico del Toluca. Sí, el arbitraje de Katzel fue malo en el partido contra mi Cruz Azul, pero de eso a decir que con un árbitro normal hubiesen ganado, está muy mal".

Tras eso, Gálvez incluyó el clip del momento en el que Mohamed hizo su polémica declaración. "¿Normal? ¿A qué te refieres, Turco? A un hombre", espetó Xóchitl. "Claramente no estás haciendo alusión a las fallas del arbitraje, sino a su condición de mujer", reiteró la también exsenadora de México.

Antonio Mohamed, técnico de Toluca, en la Liga MX | IMAGO 7

Por último, Gálvez Ruiz reconoció que se vale cuestionar las fallas de los y las silbantes, pero enfatizó que es un problema de nivel general en la Liga MX y no solo de Katia Itzel. "Me queda claro que tanto hombres como mujeres deben seguirse preparando para estar a la altura técnica que demanda el arbitraje", finalizó.

¿Mohamed será sancionado por sus palabras contra Katia Itzel?

En el Apertura 2023, cuando estaba al frente de Pumas, Mohamed fue multado luego de sus palabras tras la derrota 1-0 contra América. "No voy a dar una opinión del árbitro. Creo que obedece, es una persona que vino a obedecer órdenes", declaró en esa ocasión sobre la labor de Víctor Cáceres, razón por la cual la Comisión Disciplinaria lo multó porque "realizó críticas al arbitraje, transgrediendo el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en específico el artículo 71 incisos b y d".

No obstante, según lo que pudo saber RÉCORD, en esta ocasión Mohamed no recibirá ningún tipo de sanción por sus declaraciones contra Katia Itzel García. Por lo que el argentino estará en el banquillo y sin multa económica una vez que la actividad de la Liga MX se reanude tras la Fecha FIFA, con la Jornada 11 en la cual Toluca visitará a Tigres.