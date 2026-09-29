Willer Ditta y la sanción de la que se ‘salvó’ tras la agresión arbitral en el Cruz Azul vs Toluca

El defensa colombiano empujó a un silbante y pudo haberse perdido gran parte del Apertura 2026

Willer Ditta protagonizó una de las acciones más polémicas durante el Cruz Azul contra Toluca de la Jornada 10 del Apertura 2026. El defensa colombiano tuvo un reclamo con el árbitro asistente Jonathan Maximiliano Gómez después de que se anuló un gol de La Máquina y, durante la discusión, tuvo contacto físico con el integrante del cuerpo arbitral. La acción no fue sancionada durante el encuentro y tras la cédula arbitral tampoco será suspendido, por lo que evitó un castigo en el que podía perderse gran parte del AP26.

El hecho generó cuestionamientos debido a que el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Futbol contempla castigos específicos para las conductas de los jugadores contra integrantes del cuerpo arbitral. El documento vigente para la temporada 2026-2027 establece diferentes supuestos dependiendo de la gravedad de la conducta, por lo que la sanción que pudo recibir Ditta habría dependido de la manera en que la Comisión Disciplinaria calificara el contacto con el árbitro asistente.

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¿Qué dice el Reglamento de Sanciones de la FMF?

El Reglamento de Sanciones contempla entre sus infracciones las acciones cometidas contra el cuerpo arbitral. En el artículo 17, en el apartado de ‘Infracciones Graves’, se establecen los distintos castigos que hay para algún jugador expulsado. De igual manera, también están los castigos que podría haber para situaciones como las que se vivió con Willer Ditta el pasado sábado.

En los incisos ‘A’ y también en el ‘I’ se establecen las posibles sanciones para Ditta. En cada apartado se toma en cuenta las posibles agresiones arbitrales que se dan en antes, durante y hasta después del juego. Con esto, la suspensión sino a Willer pudo haber ido desde un partido hasta los próximos 10 que juegue La Máquina en la Liga MX.

“Amenazar a los oficiales de partido en cancha, accesos, pasillos, vestidores o cualquier lugar dentro del estadio antes, durante y/o después de efectuado el encuentro. 1 a 8 partidos de suspensión y/o multa de 90 a 500 UMAs”, es lo que se establece en el inciso A del Artículo 17. De igual manera, también hay otro panorama.

Willer Ditta toma la mano de Helinho en el Cruz Azul vs Toluca | Imago7

“Ingresar al vestidor de los oficiales de partido, ya sea, antes, durante o una vez finalizado el encuentro para reclamar, insultar o faltar al respeto a éstos. 1 a 10 partidos de suspensión suspensión y/o multa de 90 a 1,000 UMAs”, dice el inciso I.

Por lo tanto, el reglamento sí contempla castigos para este tipo de situaciones, pero la aplicación de una sanción depende de la conducta que se determine después de analizar los hechos y los elementos disponibles.

¿Por qué Ditta no recibió una sanción?

A pesar de que la acción quedó registrada por las cámaras de televisión, el incidente no fue asentado en la cédula arbitral del Cruz Azul contra Toluca. De acuerdo con información publicada después del partido, la omisión del cuerpo arbitral provocó que la Comisión Disciplinaria no pudiera iniciar una revisión del hecho para imponer una sanción posterior al defensa de La Máquina.

Katia Itzel García en la Liga MX con jugadores de Cruz Azul y Toluca | MEXSPORT

Esto significa que el escenario terminó siendo distinto al que se habría presentado si el contacto hubiera sido reportado oficialmente durante el partido. La Comisión Disciplinaria no tomó una resolución sobre la conducta de Ditta porque, según la información disponible, el incidente no fue incluido en el informe arbitral. Así, aunque existe evidencia del contacto, esa acción no derivó en un procedimiento disciplinario que pudiera terminar en una suspensión.

¿Cuántos partidos pudo recibir Willer Ditta?