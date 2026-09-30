El DT de Cruz Azul considera que aprenderán de sus errores

Cruz Azul atraviesa un mal momento luego de sumar tres partidos sin poder conseguir la victoria. Aun así, el entrenador del equipo, Joel Huiqui, no pierde la esperanza y confía en que podrán sumar resultados positivos pensando en conseguir un nuevo campeonato a final de temporada.

La Máquina entra en la Fecha FIFA luego de rescatar un empate de último minuto ante Toluca, sin embargo, pese a sumar un punto, el resultado se unió a las derrotas ante Monterrey e Inter Miami, llevando al equipo a atravesar un momento complicado.

Huiqui no pierde la confianza

Pese a atravesar un mal momento, el segundo en la era de Huiqui al mando del conjunto cementero, el entrenador no pierde la confianza en su equipo. Para el estratega, los títulos obtenidos, y algunas victorias, como la contra América, le dan la certeza al DT de que podrán volver a pelear por el título.

“Yo sigo confiando que también Cruz Azul hemos crecido, sobre todo, en esa credibilidad, en esa pasión, en esa energía de poder seguir creyendo que el equipo puede lograr cosas importantes. Y yo creo que eso ahora es muy reflejado”, afirmó en conferencia de prensa.

Joel Huiqui, entrenador de Cruz Azul en su partido ante Monterrey | IMAGO7

Además de la confianza, Huiqui también habló sobre los errores que ha cometido su equipo en los últimos encuentros. El DT considera que, estos momentos les ayudarán para aprender y así poder llevarse buenos resultados.

“Estoy convencido, estoy seguro de que esto nos va a guiar para lo que viene, estoy seguro de que, en los próximos partidos, donde recibamos un gol, no va a pasar. ¿Por qué? Porque ya sabemos qué es lo que se siente. Y eso es lo más importante, aprender los errores, y estoy seguro de que esto va a suceder”.

Joel Huiqui previo a un partido de Liga MX con Cruz Azul | imago7

Ahora, durante la Fecha FIFA, Cruz Azul tendrá dos jugos amistosos para mantener el ritmo de juego de cara a la recta final del torneo local. La Máquina se verá las caras con América y Galaxy, ambos juegos en Los Ángeles.

Tras estos juegos, Huiqui y compañía regresarán a la actividad en un partido más que complicado pues deberán visitar a Pumas en una reiteración de la pasada Final de liga. Con ambos equipos urgidos de un resultado, el encuentro apunta a ser un verdadero espectáculo.