La iniciativa ahora debe continuar su proceso en la Cámara de Diputados./@isa_figueroa

La propuesta busca establecer reglas para proteger a los animales y combatir el maltrato en todo México

El Senado de la República aprobó la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales con 115 votos a favor y uno en contra.

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Ahora la propuesta llega a la Cámara de Diputados, donde los legisladores tendrán que revisarla antes de que pueda convertirse en ley. Por ahora, las nuevas reglas todavía no entran en vigor.

El Senado de la República aprobó la nueva Ley General de Bienestar Animal./@pixabay

¿Qué propone la nueva Ley de Bienestar Animal?

La propuesta reconoce que los animales poseen la capacidad de sentir y establece obligaciones para las personas que estén a cargo de ellos. Entre ellas están darles alimento, agua, un espacio adecuado y atención veterinaria cuando la necesiten.

También busca prevenir actos de maltrato y crueldad animal. El proyecto contempla medidas contra las peleas de perros, la zoofilia y las mutilaciones con fines estéticos.

La propuesta busca reforzar la protección de los animales en México./@pixabay

¿Qué pasaría con las mascotas en México?

El proyecto plantea crear un Registro Nacional de Animales de Compañía para contar con información sobre las mascotas y facilitar su identificación. También propone un registro de personas que cometan delitos relacionados con el maltrato animal.

La iniciativa reconoce a los animales como seres sintientes y establece obligaciones para sus cuidadores./@pixabay

La iniciativa también reparte responsabilidades entre los gobiernos federal, estatales y municipales para atender casos de maltrato y promover el bienestar de los animales. Las sanciones podrían incluir multas, decomisos y clausuras, según la falta cometida.