Naim Darrechi dejó México el martes 29 de septiembre, en medio de la polémica generada por la denuncia presentada por Cristina Romero, madre del influencer Abelito. La mujer anunció acciones legales por presuntos tocamientos y roces corporales sin su consentimiento durante la fiesta de cumpleaños de su hijo.
Denuncia contra Naim Darrechi
De acuerdo con el comunicado difundido por la firma Abogados CUR, Romero identifica a tres personas del medio artístico como presuntas responsables de los hechos ocurridos durante la celebración del pasado 27 de septiembre. El documento señala que la mujer habría sido víctima de acercamientos físicos que, según su versión, ocurrieron sin su consentimiento.
Mamá de Abelito rompe el silencio y denuncia a influencers por presuntos tocamientos durante una fiesta
La polémica comenzó a crecer después de que circularan videos de la fiesta en redes sociales. En uno de ellos aparece Darrechi bailando muy cerca de la madre de Abelito, imágenes que provocaron críticas y señalamientos de usuarios, mientras el influencer español posteriormente ofreció disculpas públicas por su comportamiento.
Sin embargo, Darrechi después difundió una nueva versión sobre el episodio y sostuvo que él percibió que existía consentimiento durante el baile. Estas declaraciones surgieron después de sus primeras disculpas, además de que dio su versión de todo lo ocurrido durante la celebración.
“No es tan grave lo que pasó, la real. Lo hubiera bailado otra persona. Nadie estaría diciendo absolutamente nada. Nadie estaría diciendo absolutamente nada. La señora quería y se le vio en la cara, bro”, señaló el influencer en el Aeropuerto.
Abelito responde por su mamá
Abelito no dejó pasar por desapercibida esta situación y también reaccionó públicamente, respaldando a su madre después de que los videos comenzaron a circular. El creador de contenido señaló que no aprueba situaciones en las que se falte al respeto a sus familiares o amigos y posteriormente informó que su equipo legal evaluaba posibles acciones contra los involucrados.
La celebración de Abelito, realizada el 27 de septiembre, terminó marcada por varios conflictos. Por ahora, las acusaciones deben ser consideradas señalamientos sujetos a investigación, mientras las partes involucradas han presentado versiones distintas sobre lo ocurrido durante la fiesta.