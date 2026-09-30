Nuevos reportes apuntan a que la pelea dentro de la cabina del vuelo FZ1073 pudo haber sido un intento deliberado de tomar el control.

El vuelo de Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv terminó realizando un aterrizaje de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita, luego de un violento incidente dentro de la cabina. La aeronave, identificada como el vuelo FZ1073, emitió señales de emergencia mientras sobrevolaba, lo que obligó a cambiar su trayectoria.

El vuelo de Flydubai fue desviado a Arabia Saudita tras la emergencia / Captura de pantalla

Investigan un "posible" ataque terrorista

Los primeros reportes difundidos por medios israelíes, un alto funcionario que participó en las evaluaciones del caso señaló que una de las principales hipótesis es que el piloto buscaba tomar el control de la aeronave y provocar un accidente. La investigación analiza si el episodio estuvo relacionado con un intento deliberado y no con una simple pelea entre integrantes de la tripulación.

La gravedad aumentó después de que el avión registrara un descenso repentino durante pleno vuelo, cuando se encontraba a unos 35 mil pies de altura. Los datos de seguimiento citados en los reportes indican que la aeronave llegó a registrar una velocidad de descenso superior a 30 mil pies por minuto, antes de que el resto de la tripulación lograra recuperar el control.

Durante la emergencia fueron emitidos los códigos 7700 y 7500, utilizados en aviación para comunicar una emergencia general y una situación relacionada con una interferencia ilícita o toma de control.

La señal provocó una respuesta de los sistemas de seguridad de la región y generó preocupación en Israel, donde se activaron protocolos ante el temor de un posible secuestro. Asimismo, entre las hipótesis analizadas se encuentra la de un posible ataque terrorista, aunque las autoridades todavía deben establecer el motivo y la intención del piloto señalado.

El avión fue desviado y aterrizó de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita / X @JesseCohenlvn

El copiloto habría evitado una tragedia

Según la información difundida, el copiloto habría enfrentado físicamente a su compañero después de detectar la maniobra y consiguió recuperar el control de la aeronave. El avión logró detener el descenso y posteriormente fue dirigido hacia Tabuk, Arabia Saudita, donde realizó un aterrizaje de emergencia.

Una de las líneas de investigación apunta a que el piloto habría intentado provocar deliberadamente la caída del avión, mientras que otra analiza un posible intento de secuestro o un ataque terrorista. Las autoridades también comparan el escenario con el método utilizado durante los atentados del 11 de septiembre de 2001, aunque por ahora se trata de una hipótesis y no de una conclusión oficial.