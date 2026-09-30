Un vuelo comercial que cubría la ruta Dubái-Tel Aviv cambió de rumbo y terminó en Tabuk tras un grave incidente, conoce que derivó está situación

Un avión de Flydubai que viajaba de Dubái a Tel Aviv tuvo que desviarse este miércoles hacia Arabia Saudita después de que se registrara un violento incidente entre los pilotos. El vuelo FZ1073 emitió señales de emergencia durante el trayecto y terminó aterrizando en el aeropuerto de Tabuk, en el noroeste del país.

El vuelo de Flydubai cubría la ruta Dubái-Tel Aviv / Captura de pantalla

¿Qué ocurrió en el vuelo?

De acuerdo con información citada por Reuters y CNN, el avión presentó un descenso repentino mientras sobrevolaba la región. Datos de seguimiento revisados por CNN muestran que la aeronave bajó de unos 34 mil pies a cerca de 16 mil 600 en poco más de dos minutos, antes de emitir una señal de emergencia.

Versiones difundidas por autoridades israelíes señalan que los pilotos habrían protagonizado una pelea física dentro de la cabina. Reuters reportó que uno de ellos habría atacado al otro con un objeto punzante, aunque los detalles sobre la agresión y sus posibles motivos todavía forman parte de la investigación.

Este episodio generó inicialmente preocupación por un posible secuestro, debido a las señales emitidas desde el avión. Israel desplegó aviones de combate como medida de precaución y funcionarios de seguridad realizaron consultas urgentes, pero posteriormente la oficina del primer ministro israelí indicó que no se trataba de un secuestro.

Los pilotos fueron atendidos tras el incidente ocurrido en pleno vuelo / RRSS

El avión aterrizó en Arabia Saudita

Tras cambiar su trayectoria, el Boeing 737 de Flydubai se dirigió hacia Tabuk, donde realizó un aterrizaje de emergencia. Las autoridades aeroportuarias saudíes activaron los protocolos correspondientes después de recibir la llamada de auxilio. Los pasajeros fueron reportados a salvo y los dos pilotos resultaron heridos y fueron trasladados para recibir atención médica.

El incidente tomó relevancia por la ruta que realizaba la aeronave y por la respuesta militar que generaron las primeras señales de emergencia. Arabia Saudita no mantiene relaciones diplomáticas formales con Israel, aunque ha permitido aterrizajes de emergencia de aeronaves vinculadas con ese país en determinadas circunstancias.