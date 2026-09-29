La empresa reconoció las afectaciones y aseguró que ya investiga lo sucedido / Magnific

Consumidores de distintos países reportaron problemas de conexión, búsquedas y dificultades para reproducir contenido

Si intentaste escuchar tu canción favorita y Spotify no respondió, probablemente el problema no estaba en tus datos móviles, WiFi o teléfono. La plataforma de streaming presentó este martes fallas reportadas por usuarios de distintos países, quienes señalaron dificultades para reproducir música, realizar búsquedas y utilizar determinadas funciones tanto en la aplicación móvil como en otras versiones del servicio.

Los primeros reportes mostraron que la afectación no se presentaba exactamente de la misma manera para todos. Mientras algunos usuarios aseguraban que podían reproducir canciones con normalidad, al intentar buscar un artista, álbum o tema diferente no obtenían resultados; otros se encontraron directamente con mensajes de error que indicaban que “algo salió mal”.

La plataforma de streaming presentó este martes fallas / Magnific

¿Spotify se cayó hoy?

De acuerdo con los reportes de usuarios recopilados por Downdetector, plataforma que permite identificar incrementos en notificaciones de problemas relacionados con servicios digitales, durante la jornada comenzaron a dispararse los avisos relacionados con Spotify. Entre las principales quejas aparecieron problemas de conexión, fallas para utilizar determinadas funciones y dificultades para acceder normalmente al contenido.

Los reportes no se concentraron en un solo territorio. Usuarios de países como Estados Unidos, España, Alemania y Brasil comenzaron a informar sobre problemas con el servicio, con mensajes que señalaban que Spotify no funcionaba o presentaba errores de conexión.

Sin embargo, las fallas parecían ser intermitentes o parciales, ya que algunos usuarios continuaban escuchando música mientras determinadas herramientas dejaban de responder. Esto explica por qué una persona podía tener problemas con Spotify mientras otra utilizaba la plataforma aparentemente sin inconvenientes.

Entre las principales quejas aparecieron problemas de conexión / Magnific

Spotify reconoce que presenta problemas

Ante el aumento de reportes, la compañía reconoció públicamente que existían inconvenientes y señaló que su equipo ya se encontraba investigando lo sucedido.

“Somos conscientes de algunos problemas y los estamos investigando”, publicó la compañía en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

Spotify no explicó inicialmente qué provocó las fallas ni cuánto tiempo tardaría en restablecer completamente las funciones afectadas, por lo que los usuarios tendrían que esperar nuevas actualizaciones de la compañía.

La propia comunidad oficial de Spotify mantiene una sección dedicada a problemas que se encuentran bajo investigación, aunque actualmente esa área se encuentra en modo de solo lectura mientras la empresa realiza una migración de plataforma.

Spotify no explicó inicialmente qué provocó las fallas ni cuánto tiempo tardaría en restablecerse / Especial

¿Qué problemas presenta Spotify?

Los testimonios de los usuarios apuntaron a diferentes tipos de afectaciones. Uno de los principales inconvenientes se presentó al buscar canciones o artistas, ya que algunas consultas no mostraban resultados o terminaban con un mensaje de error.

Otros usuarios señalaron que el problema se concentraba principalmente en la aplicación para dispositivos móviles, mientras que podían continuar utilizando la versión de escritorio. Debido a que las fallas no parecían afectar todas las funciones al mismo tiempo, cambiar temporalmente de dispositivo podía permitir el acceso a algunas herramientas.

También se reportaron dificultades de conexión y reproducción, aunque no todos los usuarios quedaron completamente imposibilitados para escuchar música. El comportamiento desigual de la falla es importante porque explica por qué Spotify podía funcionar aparentemente bien en un dispositivo y presentar errores en otro.

¿Qué hacer si Spotify no funciona?

Ante una interrupción general del servicio, acciones como reiniciar el teléfono, borrar la aplicación o modificar la configuración de la conexión no necesariamente resolverán el problema si el origen está en la propia plataforma.

Sin embargo, debido a que las afectaciones reportadas eran distintas dependiendo del usuario, una alternativa temporal consiste en probar Spotify desde otro dispositivo o utilizar su versión de escritorio o web, siempre que esas opciones permanezcan disponibles.

La plataforma también cuenta con procedimientos habituales de solución de problemas para sus aplicaciones, como reiniciar el servicio o dispositivo, aunque estas recomendaciones están dirigidas principalmente a fallas individuales y no necesariamente solucionan una interrupción general.

¿Cuándo volverá a funcionar Spotify?

Por ahora, Spotify no ha informado cuánto tiempo podría tomar solucionar completamente las fallas ni ha detallado cuál fue el origen de los problemas reportados.