Las recientes polémicas del cantante mexicano tuvieron un efecto inesperado sobre su catálogo musical / Especial

Sus reproducciones registraron un fuerte repunte y “Duele el Amor” volvió a colocarse entre sus canciones más escuchadas

Aleks Syntek ha estado en el centro de la conversación digital durante los últimos días y, contra cualquier pronóstico, las controversias que han rodeado al cantante mexicano parecen haber generado un inesperado efecto sobre su música. Mientras memes, videos, críticas y comentarios alrededor de sus recientes apariciones se multiplicaron en redes sociales, miles de usuarios volvieron a buscar canciones que marcaron diferentes etapas de su carrera, provocando un importante incremento en sus reproducciones.

La atención alrededor del intérprete creció después de las discusiones que sostuvo con parte del público durante sus presentaciones por las Fiestas Patrias del 15 de septiembre, además de sus comentarios sobre la industria musical y la presión por acumular grandes cifras en plataformas digitales. A esto se añadieron publicaciones que rápidamente se volvieron virales, entre ellas aquella en la que apareció sin su característica prótesis capilar para anunciar la subasta de su peluquín, generando todavía más conversación alrededor de su nombre.

Las canciones de Aleks Syntek han estado sonando más de lo normal en esta última semana / FB: @syntekoficial

¿Cuánto aumentaron las reproducciones de Aleks Syntek?

Toda esa exposición habría tenido una consecuencia inesperada. De acuerdo con información recopilada mediante Chartmetric y SpotifyTracked, servicios independientes especializados en el seguimiento de métricas musicales, las reproducciones diarias de Aleks Syntek registraron un incremento de 630% después de la reciente ola de viralidad.

Estas plataformas no pertenecen a Spotify, por lo que las cifras deben entenderse como datos de seguimiento externo y no como un reporte oficial emitido directamente por la compañía de streaming. Aun así, los números muestran una tendencia considerable al alza alrededor del catálogo del cantante mexicano.

El perfil de Syntek también consiguió superar los 6.8 millones de oyentes mensuales, reflejando cómo la conversación generada alrededor del músico terminó despertando nuevamente el interés por canciones publicadas años e incluso décadas atrás.

Las reproducciones diarias de Aleks Syntek registraron un incremento de 630% / FB: @syntekoficial

“Duele el Amor” vuelve a dispararse

Uno de los ejemplos más claros del fenómeno ocurrió con “Duele el Amor”, colaboración de Aleks Syntek con Ana Torroja y uno de los temas más reconocidos de su trayectoria.

De acuerdo con las métricas compartidas, el 22 de septiembre la canción habría alcanzado aproximadamente 951 mil reproducciones en un solo día, experimentando un nuevo impulso a pesar de tratarse de un tema lanzado hace más de dos décadas.

El comportamiento muestra cómo una polémica desarrollada principalmente en redes sociales puede trasladarse rápidamente hacia las plataformas de música. Usuarios que participaron en los debates, compartieron memes o simplemente volvieron a encontrarse con el nombre de Syntek terminaron buscando algunos de sus mayores éxitos.

El perfil de Syntek también consiguió superar los 6.8 millones de oyentes mensuales / FB: @syntekoficial

¿Cuáles son las canciones más escuchadas de Aleks Syntek?

El renovado interés no se concentró exclusivamente en “Duele el Amor”. Diferentes canciones publicadas durante las décadas de 1990 y 2000 volvieron a ganar presencia entre los usuarios de servicios digitales, demostrando que buena parte del repertorio del mexicano continúa teniendo reconocimiento entre distintas generaciones.

Según las cifras proporcionadas por las plataformas de seguimiento mencionadas, “Duele el Amor” supera los 311 millones de reproducciones acumuladas, mientras que en YouTube Music registra más de 279 millones. El tema permanece como uno de los mayores referentes de la trayectoria musical de Syntek.

Otro de sus éxitos, “Corazones Invencibles”, rebasa los 130 millones de reproducciones y suma alrededor de 81 millones en YouTube Music. A la lista se incorpora “Sexo, Pudor y Lágrimas”, que acumula más de 129 millones de escuchas históricas y alrededor de 71 millones en YouTube Music.

También aparece “Intocable”, con más de 114 millones de streams y 75 millones de reproducciones en YouTube Music, mientras que “Por Volverte a Ver” contabiliza más de 71 millones dentro del catálogo digital y aproximadamente 42 millones en YouTube Music.

Aleks Syntek encuentra nuevas audiencias en medio de las críticas

El fenómeno también demuestra que la conversación negativa no necesariamente provoca que las personas dejen de consumir la obra de un artista. En determinados casos puede generar curiosidad y llevar a usuarios que nunca habían escuchado determinadas canciones —o que llevaban años sin hacerlo— a buscarlas nuevamente.

En el caso de Syntek, los memes y debates hicieron que su nombre volviera a aparecer constantemente frente a audiencias que quizá no vivieron el momento de mayor popularidad de canciones como “Duele el Amor”, “Sexo, Pudor y Lágrimas” o “Intocable”.