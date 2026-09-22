El cantante mexicano recibió una beca completa en el género urbano

Aleks Syntek volvió, es de nuevo el centro de la atención mediática, por una conversación relacionada con el reguetón, aunque el hecho tomó un giro poco esperado, ya que el cantante mexicano recibió una peculiar “beca” para estudiar el género, el cual siempre crítica públicamente por la pobreza de sus letras y simplicidad.

Se trata de la “Universidad del Perreo”, un concepto creado por Wisin, que decidió otorgarle una beca al cantautor para convertirse en uno de los alumnos de esta supuesta institución dedicada al reguetón. Se compartió esta noticia por medio de redes sociales, donde la universidad anunció que Aleks Syntek, Raúl Alejandro Escajadillo Peña, había sido seleccionado para recibir una beca completa.

“La Junta Directiva de la Universidad del Perreo, tras varios días de deliberación, se complace en anunciar que @syntekoficial (Raúl Alejandro Escagadillo Peña) ha sido seleccionado para recibir una BECA COMPLETA”.

¿De qué trata la beca de Aleks Syntek?

Según el comunicado, la matrícula del cantante estará completamente cubierta y entre las materias quepodria estudiar se encuentran “Perreo Intenso I, II y III”, además de un “Laboratorio de Flow y Ritmo”. La institución también le ofreció un lugar VIP a su particular “biblioteca de bajos y 808s”, haciendo referencia a algunos de los elementos característicos de las producciones de música urbana.

“Una voz con trayectoria y una carrera que habla por sí sola merece una educación a su altura. Ahora, el maestro también se sienta en el salón”, se lee en el mensaje dirigido al intérprete. La peculiar invitación rápidamente llamó la atención de los internautas, quienes aprovecharon la situación para hacer bromas sobre la trayectoria de Aleks Syntek y su relación con el reguetón.

En la publicación también destacaron comentarios hacia el cantante, como uno que hizo referencia a su nombre real: “No supero que se llame Raúl Alejandro ”, haciendo alusión al reguetonero Rauw Alejandro. Otros usuarios incluso imaginaron cómo sería una colaboración entre el cantante y exponentes del género urbano: “Duele el amor ft. Ñengo Flow”. Así mismo también hubo quien propuso el supuesto título de una tesis para el intérprete: “Del piano al perreo: un análisis comparativo”.

El cantante recibió una peculiar “beca” para estudiar el género urbano./ia

Polémica con Aleks Syntek

La peculiar “beca” llegó en una situación en la que Aleks Syntek nuevamente se encuentra en el centro de la conversación pública por distintas declaraciones. Una de las polémicas más recientes pasó después de una transmisión en vivo en la que mencionó a Paola Rojas y a su expareja, Luis Roberto Alves “Zague”, retomando un episodio de 2018 que tuvo repercusiones en la vida personal de la periodista.

Dichas declaraciones provocaron la respuesta de Paola Rojas, quien durante su programa De pisa y corre pidió al cantante que no volviera a involucrarla en ese episodio. “Conmigo no te metas”, se defendió la periodista, quien también señaló que siempre ha respetado a Syntek como músico y lamentó que volviera a traer a la conversación un asunto que, según explicó, ya había causado suficiente daño a su familia.

La polémica se agrega a la exposición que el cantante ha tenido durante septiembre, luego de su presentación por las fiestas patrias en la alcaldía Benito Juárez y de posteriores transmisiones en redes sociales en las que volvió a pronunciarse sobre el reguetón y otros temas que generaron reacciones entre los usuarios.