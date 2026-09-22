“Aleks me buscó, me ofreció una disculpa y lo perdoné de corazón”: Paola Rojas da vuelta a la página tras polémica

La conductora y periodista confirmó que el cantante se comunicó con ella después de sus polémicas declaraciones y aseguró que el conflicto quedó terminado

La polémica entre Paola Rojas y Aleks Syntek tuvo un inesperado cambio de rumbo. Luego de que la periodista le pidiera públicamente al cantante que no volviera a involucrarla en el episodio que vivió con su exesposo Luis Roberto Alves “Zague”, reveló que el músico se puso en contacto con ella para ofrecerle una disculpa.

Durante la emisión de su programa De pisa y corre, este 22 de septiembre de 2026, Rojas explicó que aceptó las disculpas de Syntek y decidió dejar atrás la controversia. La conductora también pidió a sus seguidores que no atacaran al cantante en su nombre y reiteró que lo que ella busca es respeto.

El conflicto revivió un episodio ocurrido en 2018 que involucró a Paola Rojas y su entonces esposo./X:@jakiobregon

Paola Rojas confirma que perdonó a Aleks Syntek

La periodista contó que Aleks Syntek tomó la iniciativa de buscarla después de la polémica generada por sus comentarios. Aunque no reveló detalles de la conversación privada que tuvieron, confirmó que recibió una disculpa y decidió aceptarla.

Así mismo. Rojas explicó que el cantante reconoció que se había equivocado y que ella también considera que equivocarse es parte del ser humano. Por ello, aseguró que prefiere dar vuelta la página y no continuar con una confrontación pública.

Aleks Syntek había mencionado a Paola Rojas y Zague durante una transmisión en vivo./Especial

La polémica por Zague quedó atrás

El conflicto comenzó después de que Aleks Syntek mencionara a Paola Rojas y a Zague durante una transmisión en vivo. Sus comentarios retomaron un episodio ocurrido en 2018, cuando se difundió un video íntimo del entonces esposo de la periodista, situación que tuvo repercusiones en la vida personal y familiar de Rojas.