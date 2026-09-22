La periodista volvió a causar polémica por sus declaraciones sobre el cantante de corridos tumbados Peso Pluma y sus presuntos vínculos durante los inicios de su carrera

La periodista Anabel Hernández realizó fuertes señalamientos sobre el cantante Hassan Emilio Kabande Laija mejor conocido como Peso Pluma, a quien relacionó con presuntos vínculos con integrantes del crimen organizado en México durante los primeros años de su carrera. Sus declaraciones fueron retomadas en redes sociales y rápidamente generaron reacciones entre los usuarios.

Hernández no solamente habría hablado de una supuesta relación del intérprete con Dámaso López Serrano, alias El Mini Lic, quien fue miembro de la cúpula también del cártel de Sinaloa, incluso tenía relaciones de negocios presuntamente con Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, uno de los sicarios más sanguinarios por parte del grupo de Los Chapitos, y como El Nini presuntamente es quien habría estado detrás, impulsando, metiendo dinero cuando comenzó la carrera musical de Peso Pluma.

Peso Pluma ha sido señalado en distintas ocasiones por sus presuntos vínculos con integrantes del crimen organizado./Especial

Anabel hernández vuelve a señalar a peso pluma

Los señalamientos de Anabel Hernández se suman a las acusaciones que la periodista ha realizado anteriormente sobre Peso Pluma y sus presuntos vínculos con integrantes del Cártel de Sinaloa. En otras ocasiones, la comunicadora ha sostenido que el cantante tendría una relación con personas pertenecientes a grupos del crimen organizado.

La periodista también ha cuestionado el contenido de algunos de los corridos tumbados interpretados por el artista, debido a las referencias que contienen sobre personajes relacionados con el narcotráfico. Sin embargo, los señalamientos sobre supuestos vínculos personales deben entenderse como acusaciones atribuidas a la periodista y no como hechos judicialmente comprobados.

La periodista Anabel Hernández ha investigado durante años las relaciones entre figuras del espectáculo y el narcotráfico./Especial

La polémica crece por los nombres y alias mencionados

Uno de los aspectos que más llamó la atención de las declaraciones retomadas en redes sociales fue que Anabel Hernández habría mencionado nombres y respectivos alias relacionados con sus señalamientos. Esto provocó que el tema comenzara a circular nuevamente entre usuarios de plataformas digitales.