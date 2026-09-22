El paciente murió tras caer desde el cuarto piso del hospital / Captura de pantalla

Un paciente de 82 años murió tras caer desde el cuarto piso de una unidad del IMSS en la Ciudad de México

Un hombre de 82 años, quien permanecía hospitalizado en el área de Urología, murió durante la mañana de este martes tras caer desde el cuarto piso de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la colonia Doctores de la Ciudad de México.

Centro Médico Nacional Siglo XXI, donde ocurrió el incidente / @IMMS

De acuerdo con los primeros reportes, el paciente había sido sometido a una cirugía el lunes 21 de septiembre y, según el IMSS, el procedimiento concluyó sin complicaciones. Durante la madrugada del día siguiente fue valorado por personal médico antes de que ocurriera el incidente.

IMMS se pronuncia ante lo sucedido

El instituto informó que posteriormente el hombre habría salido hacia el área de las escaleras de emergencia. Minutos después fue localizado tras caer desde el cuarto piso; personal médico acudió al sitio, pero confirmó que ya no presentaba signos vitales.

El IMSS lamentó el fallecimiento y expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos del paciente. La institución señaló que notificó a las autoridades y que colaborará con las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la caída.

Fiscalía investiga las causas de la muerte

Tras recibir el reporte, elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acudieron al Centro Médico Siglo XXI para iniciar las diligencias correspondientes. Peritos realizaron las primeras investigaciones en el lugar y el cuerpo fue trasladado al Ministerio Público.

La Fiscalía de CDMX investiga las circunstancias de la caída / @IMMS