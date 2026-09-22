Mariana Ochoa se convierte en la primera finalista de La Casa de los Famosos México

Mariana Ochoa se convierte en la primera finalista de La Casa de los Famosos México / @lacasadelosfamososmx

La cantante aseguró su lugar en la gran final de la cuarta temporada tras ganar el boleto dorado en una de las pruebas más importantes del reality

Mariana Ochoa se convirtió en la primera finalista de La Casa de los Famosos México 2026, luego de ganar la prueba denominada “La Boutique”. La cantante consiguió la chamarra dorada en la última ronda y aseguró de manera automática su lugar en la semana final del reality.

La cantante aseguró su lugar en la gran final tras ganar la prueba / @lacasadelosfamososmx

La dinámica comenzó con los ocho habitantes que permanecían en competencia: Gema Garoa, Memo Schutz, Karina Torres, Ese Pérez, Ernesto Laguardia, Yahir, Brianda Deyanara y Mariana Ochoa. En cada ronda debían encontrar paquetes específicos de acuerdo con el color y número indicado por Galilea Montijo.

Mariana Ochoa consigue el boleto a la final

Conforme fue avanzando la competencia, se fue reduciendo el grupo hasta dejar a Mariana Ochoa y Memo Schutz en la última ronda. El premio estaba dentro de una caja dorada y quien encontrara la prenda indicada obtendría el pase directo a la final, además de quedar fuera de la nominación de esta semana.

Mariana Ochoa celebró su pase directo a la última etapa del reality / @lacasadelosfamososmx

Finalmente, Mariana encontró la chamarra dorada y se quedó con el primer boleto a la gran final. Tras conocer el resultado, la cantante estalló en emoción y reconoció que durante algunos momentos de la competencia llegó a pensar que alcanzar esta etapa sería prácticamente imposible.

De esta forma, la integrante de OV7 se coloca como la primera participante que podría ganar la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, pues ha conseguido una ventaja clave a menos de 2 semanas para que se de a conocer al ganador del reality.

La recta final de la cuarta temporada en LCDLFM

El desenlace del programa entre en su etapa de mayor expectativa para todos los televidentes del reality show. La producción ha confimado que el resto de los finalistas se definirán durante los próximos días conforme avancen las dinámicas de salvación y la última gala de nominación.

La integrante de OV7 tomó ventaja en la recta final de la competencia / @lacasadelosfamososmx