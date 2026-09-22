Sandra Cuevas revela que sus intenciones es buscar la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México / @sandracuevas_

Sandra Cuevas volvió a colocar sobre la mesa su aspiración de gobernar la Ciudad de México y aseguró que no piensa renunciar a esa meta

Sandra Cuevas volvió a hablar de su futuro político y dejó por escrito una aspiración que ya había planteado anteriormente: llegar algún día a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La exalcaldesa Sandra Cuevas anunció que una meta es en convertirse en Jefa de Gobierno de la Ciudad de México / @sandracuevas_

Por medio de sus redes sociales, la exalcaldesa de Cuauhtémoc publicó el lunes 21 de septiembre un mensaje en el que aseguró tener claro hacia dónde quiere dirigir su carrera, asimismo, no se arrepiente de sus decisiones pasadas, defendiendo el perfil público que ha construído pese a las críticas.

Sandra Cuevas reafirma su meta política

La exfuncionaria reconoció que el escenario actual es complejo debido a los enfrentamientos políticos y los adversarios que acumuló durante su gestión, no obstante, reiteró su intención por competir por la jefatura de la capital del país.

“Un día seré Jefa de Gobierno de esta hermosa CDMX”, escribió Cuevas, quien también sostuvo que no se arrepiente de las decisiones que ha tomado.

Carta que publicó la excaldesa a través de sus redes sociales / RRSS

En el mismo texto afirmó: “He sido quien he querido ser. Cada uno de mis personajes ha sido amado u odiado, pero jamás ignorado”, al referirse a las distintas etapas de su vida.

La exalcaldesa también reconoció que actualmente enfrenta un camino más complicado y señaló que, desde su perspectiva, ha acumulado enemigos durante su trayectoria. “Sé quién soy y hacia dónde voy. Me falta mucho por hacer y por lograr”, expresó, al tiempo que aseguró que mantiene firme su objetivo político.

¿Podrá competir en 2027?

Aunque las declaraciones aparecen justo al comenzar el proceso electoral local, la Jefatura de Gobierno de la CDMX no estará en juego en 2027. El IECM informó que el domingo 6 de junio de ese año se elegirán 16 alcaldías, 204 concejalías y 66 diputaciones locales.

Sandra Cuevas fue suspendida durante un año para desempeñar cargos públicos / Especial

La actual Jefatura de Gobierno corresponde al periodo 2024-2030, por lo que la próxima elección para ese cargo será en 2030. Para 2027, Cuevas tendría que definir si busca otro espacio político, mientras que cualquier aspiración a gobernar la capital quedaría vinculada al proceso electoral de 2030.

Otro elemento que forma parte del escenario es la inhabilitación por un año que el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México determinó en agosto contra Cuevas por abuso de funciones relacionado con el Operativo Diamante de 2023. La resolución, sin embargo, puede ser impugnada y no se considera definitiva mientras continúen los medios de defensa correspondientes.