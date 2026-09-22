El huracán Polo alcanzó la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson frente a las costas del Pacífico mexicano / CONAGUA

El ciclón mantiene una rápida intensificación frente a las costas del Pacífico y aumenta el riesgo de lluvias, viento y fuerte oleaje; se prevee que toque tierra en las próximas horas

El huracán Polo mantiene en alerta a las autoridades y a las poblaciones del Pacífico mexicano debido a su rápida intensificación. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) reportó durante la madrugada que el sistema alcanzó la categoría 5, con vientos sostenidos de 215 kilómetros por hora, mientras continúa su fortalecimiento sobre el océano.

Intensas lluvias e inundaciones registradas en Michoacán por el paso de las bandas nubosas de Polo / @CNPC_MX

El fenómeno se localiza mar adentro, frente a las costas de Guerrero, y mantiene una trayectoria que, por ahora, no contempla un impacto directo en territorio mexicano. Sin embargo, su cercanía representa un riesgo por las lluvias, el viento y el fuerte oleaje que puede generar en distintas zonas costeras.

Polo se fortalece frente a las costas del pacífico

CONAGUA había previsto desde la noche del lunes que Polo continuaría intensificándose hasta convertirse en un huracán categoría 5, mientras que información difundida este martes confirma esta tendencia. La evolución es rápida, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre su comportamiento y trayectoria.

Suelos saturados y rachas de viento por el ciclón amenazan cosechas de plátano, limón y papaya en el occidente / @CNPC_MX

¿Qué estados tendrán más lluvias?

Los efectos de Polo ya se reflejan en el pronóstico para el occidente y sur del país. Para este martes se prevén lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca, muy fuertes en zonas de Michoacán y precipitaciones fuertes en regiones de Jalisco y Colima, acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento.

El oleaje también representa uno de los principales riesgos. El pronóstico contempla alturas de hasta 3.5 metros en costas de Michoacán y Guerrero, además de condiciones de mar de fondo en Jalisco y Colima; el NHC también ha advertido sobre condiciones peligrosas para las actividades marítimas y corrientes de resaca.