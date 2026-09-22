Channing Tatum niega tener una cuenta secreta de Instagram para atacar a Zoë Kravitz

Channing Tatum negó estar detrás de una supuesta cuenta secreta de Instagram / Especial

El actor respondió a los rumores que lo relacionaban con un perfil anónimo que publicaba comentarios contra su expareja y Harry Styles

Channing Tatum salió a responder a los rumores que comenzaron a circular en redes sociales y que lo señalaban como el supuesto responsable de una cuenta secreta de Instagram utilizada para publicar comentarios contra su expareja, Zoë Kravitz, y su actual prometido, Harry Styles.

El actor de Magic Mike abordó la especulación a través de sus redes sociales, donde negó estar detrás del perfil y aseguró que únicamente cuenta con una cuenta oficial en Instagram.

Channing Tatum respondió a los rumores que lo relacionaban con un perfil anónimo / Especial

¿Qué dijo Channing Tatum sobre la supuesta cuenta?

Tatum cuestionó que los usuarios pensaran que dedicaría su tiempo libre a manejar un perfil anónimo para hablar de su expareja.

“Yo, sinceramente, no puedo creer que piensen que esto es lo que hago con mi tiempo libre. Jodidamente hilarante. Además, ¿por qué seguiría una cuenta falsa si no quisiera que la gente la relacionara conmigo? ¿Qué demonios? Vamos. Pero si realmente necesito decirlo, solo tengo una cuenta de Instagram: @channingtatum”, escribió.

La cuenta señalada tenía un nombre que hacía referencia a la expresión “no es asunto tuyo” y únicamente seguía a Channing Tatum. El propio actor también aparecía entre sus seguidores, uno de los detalles que alimentó las especulaciones en redes.

El actor aseguró que únicamente tiene una cuenta oficial en Instagram / Especial

La cuenta publicaba comentarios contra Zoë Kravitz y Harry Styles

El perfil había realizado en distintas ocasiones comentarios negativos relacionados con Zoë Kravitz y Harry Styles. Incluso Jennifer Lopez habría sido mencionada en una de las publicaciones realizadas desde la cuenta.

La supuesta cuenta habría publicado comentarios sobre Zoë Kravitz y Harry Styles / Especial