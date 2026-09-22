Channing Tatum salió a responder a los rumores que comenzaron a circular en redes sociales y que lo señalaban como el supuesto responsable de una cuenta secreta de Instagram utilizada para publicar comentarios contra su expareja, Zoë Kravitz, y su actual prometido, Harry Styles.
El actor de Magic Mike abordó la especulación a través de sus redes sociales, donde negó estar detrás del perfil y aseguró que únicamente cuenta con una cuenta oficial en Instagram.
¿Qué dijo Channing Tatum sobre la supuesta cuenta?
Tatum cuestionó que los usuarios pensaran que dedicaría su tiempo libre a manejar un perfil anónimo para hablar de su expareja.
“Yo, sinceramente, no puedo creer que piensen que esto es lo que hago con mi tiempo libre. Jodidamente hilarante. Además, ¿por qué seguiría una cuenta falsa si no quisiera que la gente la relacionara conmigo? ¿Qué demonios? Vamos. Pero si realmente necesito decirlo, solo tengo una cuenta de Instagram: @channingtatum”, escribió.
La cuenta señalada tenía un nombre que hacía referencia a la expresión “no es asunto tuyo” y únicamente seguía a Channing Tatum. El propio actor también aparecía entre sus seguidores, uno de los detalles que alimentó las especulaciones en redes.
La cuenta publicaba comentarios contra Zoë Kravitz y Harry Styles
El perfil había realizado en distintas ocasiones comentarios negativos relacionados con Zoë Kravitz y Harry Styles. Incluso Jennifer Lopez habría sido mencionada en una de las publicaciones realizadas desde la cuenta.
Tatum, sin embargo, negó que el perfil le perteneciera y reiteró que solo utiliza una cuenta oficial de Instagram.