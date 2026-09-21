La tradición volvió a llenar las redes sociales de fotografías y ramos amarillos durante este 21 de septiembre; conoce los significados alrededor del mundo

Cada 21 de septiembre, las flores amarillas vuelven a convertirse en protagonistas en redes sociales, florerías y fotografías compartidas por parejas, amigos y familiares. En México, la costumbre se ha popularizado principalmente por internet y tiene como una de sus principales referencias a la serie argentina Floricienta.

El amarillo simboliza alegría, amistad y buenos deseos / RRSS

¿De dónde viene la tradición?

La relación con Floricienta se debe a una canción de la serie estrenada en Argentina en 2004, cuya protagonista expresaba su deseo de recibir flores amarillas. Con el paso de los años, fragmentos de la producción y de la canción comenzaron a circular nuevamente en redes sociales, hasta convertir la fecha en una tendencia para regalar este tipo de flores.

La tradición está relacionada con la serie argentina Floricienta / Floricienta

No obstante, el 21 de septiembre también tiene un significado internacional. La fecha fue establecida por la Organización de las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Paz, por lo que las flores amarillas también son relacionadas con conceptos como esperanza, amistad, alegría y buenos deseos.

La tradición tiene además una diferencia importante dependiendo del país. En varias naciones de Sudamérica, como Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay, septiembre coincide con el inicio de la primavera, por lo que el 21 de septiembre adquirió una relación especial con las flores amarillas y con la canción de Floricienta.

¿Qué significan las flores amarillas?

En México, la costumbre también se ha extendido y suele utilizarse como un gesto de cariño entre parejas, amigos o familiares. Aunque no existe un significado único, el amarillo suele relacionarse con alegría, energía, optimismo, amistad y renovación, por lo que el mensaje depende de la persona que entrega el ramo.

Girasoles y gerberas son algunas de las flores más regaladas / Captura de pantalla

Entre las flores que pueden utilizarse destacan los girasoles, tulipanes, gerberas, lirios, orquídeas y crisantemos. Los girasoles son una de las opciones más populares por su color y apariencia, mientras que otras variedades permiten armar ramos distintos de acuerdo con el mensaje que se quiera transmitir.