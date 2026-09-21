¿Cuándo entra en vigor la prohibición de celulares en las escuelas de México?

A partir de noviembre, las escuelas de México comenzarán a restringir el uso de celulares y tabletas durante las actividades educativas / Especial

La SEP confirmó una nueva regulación para el uso de celulares y dispositivos digitales dentro de las escuelas del país

Durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, anunciaron la entrada en vigor de una nueva regulación que restringe el uso de teléfonos celulares y tabletas en planteles de educación básica en todo el país.

Primarias y secundarias restringirán el uso de teléfonos desde noviembre, según Claudia Sheinbaum / Captura de pantalla

La medida aplicará de manera obligatoria en escuelas primarias y secundarias a partir de este ciclo escolar. En RÉCORD te decimos que día entrará en vigor dicha regulación.

El acuerdo se alcanzó por unanimidad tras intensas mesas de debate entre las autoridades educativas de los 32 estados de la República. La normativa estipula que las niñas, niños y adolescentes podrán llevar sus dispositivos dentro de la mochila para mantenerse en comunicación con sus familias al momento del traslado, pero tendrán estrictamente prohibido utilizarlos durante el desarrollo de las clases y los periodos de recreo.

¿Qué pasará con los celulares en las escuelas?

De acuerdo con lo anunciado, los alumnos de primaria y secundaria podrán llevar su teléfono a la escuela, pero deberán mantenerlo guardado durante la jornada escolar. La restricción contempla tanto las clases como el recreo, por lo que los dispositivos no podrán utilizarse en esos espacios.

Sheinbaum señala que los alumnos podrán llevar sus celulares, pero deberán mantenerlos guardados / @claudia_shein

Sheinbaum Pardo explicó que los celulares ya no podrán utilizarse como herramienta educativa ni durante el descanso.

“Lo pueden tener guardado en su mochila, pero ni en las clases ni en el recreo se pueden usar los celulares”, señaló la presidenta durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Por su parte, Mario Delgado explicó que el debate tomó en cuenta los efectos que las pantallas y las redes sociales pueden tener en la atención, el aprendizaje, las emociones y la convivencia de niñas, niños y adolescentes.

La SEP anunció nuevas reglas para el uso de celulares en escuelas / Captura de pantalla

¿Cuándo entrará en vigor esta medida?

La medida comenzará en noviembre y contempla reglas distintas para educación básica y media superior. De acuerdo con la propuesta presentada por la SEP, en nivel Preparatoria cada institución establecerá sus propias limitaciones y restricciones para el uso de celulares y tabletas, con la intención de promover un uso responsable de estas herramientas y no aplicar necesariamente la misma regla que en primaria y secundaria.