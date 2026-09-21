¿De qué murió el hijo de Aylín Mujica? La actriz revela los resultados de la autopsia

Aylín Mujica habla sobre el fallecimiento de su hijo Mauro Menéndez. / Especial

La actriz habló sobre los resultados de la autopsia de su hijo Mauro, quien murió en julio durante un viaje a Barbados

A dos meses de la muerte de su hijo Mauro Menéndez, Aylín Mujica habló nuevamente sobre lo ocurrido y dio a conocer los resultados de la autopsia realizada en Barbados. El joven, quien se desempeñaba como DJ y productor musical bajo el nombre de Maahez, murió el pasado 16 de julio durante su estancia en la isla.

Aylín Mujica compartió el difícil proceso que enfrentó tras el fallecimiento de su hijo Mauro / Ig @aylinmujica

¿Cuál fue la causa de la muerte de Mauro?

De acuerdo con lo explicado por la actriz, la autopsia estableció que Mauro padecía una neumonía que terminó provocando fallas en distintos órganos. Además, los estudios detectaron un coágulo en uno de sus pulmones. Mujica señaló que el viaje en avión habría agravado las complicaciones que ya presentaba su hijo.

La actriz también recordó cómo fueron los últimos momentos del joven. Según ella, Mauro se encontraba en la playa viendo el atardecer cuando colapsó y posteriormente sufrió un ataque cardiaco.

“Convulsionó en tres ocasiones y tuvo que ser trasladado de emergencia”, contó Mujica al recordar aquella noche.

Mujica explicó que la ambulancia tardó en llegar y que, durante la emergencia, Mauro sufrió varios paros cardiacos. Los médicos realizaron maniobras de reanimación en repetidas ocasiones para intentar estabilizarlo, pero finalmente no pudieron revertir el deterioro de su estado de salud.

La muerte del joven también generó versiones sobre un posible vínculo con el uso de vapeadores. Sin embargo, Aylín Mujica fue clara al señalar que no puede afirmar que esa haya sido la causa del fallecimiento.

“Yo no puedo decir que fue el vape, aunque creo que es algo muy dañino”, declaró al referirse a esta posibilidad.

Aylín Mujica revelo las cusas del deceso de su hijo Mauro en un viaje a la ilsa de Barbados / Ig @aylinmujic

¿Dónde quedarán las cenizas de Mauro?

Además de hablar sobre la causa de muerte, la actriz reveló que la familia planea colocar las cenizas de Mauro en el Neptune Memorial Reef, un cementerio submarino ubicado en Florida.

“A Mauro le encantaba el mar y hay el único cementerio bajo el agua que existe en el mundo que se llama el panteón ‘Neptuno’", precisó la actriz.

La elección está relacionada con el cariño que el joven tenía por el mar y con elementos que, según su madre, representaban parte de sus gustos personales.

Aylín Mujica y su hijo Mauro en redes sociales / @aylinmujic

Mujica explicó que la familia contempla colocar una lámina en el fondo del mar junto con las cenizas para crear un pequeño monumento en su memoria.