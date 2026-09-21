El modelo falleció este domingo 20 de septiembre en un centro de rehabilitación de Los Ángeles; la causa de muerte todavía no ha sido determinada y su familia pidió privacidad

La familia de Cindy Crawford enfrenta la muerte de Presley Gerber, quien falleció este domingo 20 de septiembre de 2026 a los 27 años. El modelo, hijo de la supermodelo y del empresario Rande Gerber, había desarrollado su propia trayectoria dentro de la moda, además de utilizar sus plataformas para hablar en distintas ocasiones sobre temas personales y salud mental.

La noticia fue dada a conocer por TMZ, que consultó directamente a la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles. De acuerdo con la información proporcionada al medio estadounidense, Presley murió en un centro de rehabilitación y la autopsia todavía no ha sido completada, por lo que hasta ahora no existe una causa oficial de muerte.

El modelo falleció este 20 de septiembre de 2026 en Los Ángeles, California./ AP

¿De qué murió Presley Gerber?

Por ahora, esa es una pregunta sin respuesta. Las autoridades forenses deberán concluir los estudios antes de establecer qué provocó el fallecimiento. Tampoco se ha informado públicamente cuánto tiempo llevaba Presley en el centro de rehabilitación ni las circunstancias previas a su muerte.

TMZ también contactó a un representante de Cindy Crawford, Rande Gerber y Kaia Gerber, quien confirmó el fallecimiento y pidió respeto para la familia. “La familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso”, expresó el portavoz.

Presley creció rodeado por la industria de la moda, pero con el paso de los años comenzó a construir una carrera propia. Trabajó en campañas, editoriales y pasarelas internacionales para distintas firmas, entre ellas Ralph Lauren, Bottega Veneta, Moschino, Tommy Hilfiger, Dolce & Gabbana y Burberry, además de explorar su interés por la fotografía.

La familia de Presley Gerber pidió privacidad tras confirmarse su fallecimiento./ AP

Presley Gerber habló sobre salud mental y recuperación

Fuera de las pasarelas, el joven llegó a compartir públicamente experiencias relacionadas con depresión, ansiedad, consumo de sustancias y recuperación. En redes sociales impulsó contenidos como Mental Health Mondays, donde abordaba estos temas desde una perspectiva personal y hablaba sobre la importancia de pedir ayuda.

Su nombre también apareció en medios por un episodio ocurrido en enero de 2019, cuando fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol. TMZ recordó que ese mismo año fue sentenciado a tres años de libertad condicional, además de completar un programa para infractores por conducir alcoholizado y realizar dos días de servicio comunitario.

Presley era el único hijo varón de Cindy Crawford y Rande Gerber y hermano mayor de Kaia Gerber. Mientras la familia permanece alejada de declaraciones adicionales, será la oficina del médico forense de Los Ángeles la encargada de determinar oficialmente la causa de su muerte una vez que concluya la autopsia.