Francisco Javier Chapa Maldonado fue capturado en Nuevo Laredo durante un operativo en el que la Marina liberó a 13 personas

Más de una década después de su captura en Nuevo Laredo, Tamaulipas, Francisco Javier Chapa Maldonado, alias “El Cholo”, recibió una condena de 332 años y seis meses de prisión. La Fiscalía General de la República (FGR) lo identificó como integrante del Cártel del Golfo y confirmó que la sentencia incluye además una multa de un millón 626 mil 813 pesos.

El caso se remonta a mayo de 2012, cuando elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México desplegaron un operativo en la colonia Sector Centro, en Nuevo Laredo. Ahí localizaron a Chapa Maldonado junto con otras personas y aseguraron armas de fuego. Durante esa misma intervención fueron encontradas y liberadas 13 víctimas que permanecían privadas de la libertad.

La FGR identificó a “El Cholo” como integrante del Cártel del Golfo./ Pixabay

¿Por qué sentenciaron a 332 años de prisión a “El Cholo”?

La resolución judicial no corresponde a un solo delito. La autoridad lo encontró responsable de privación ilegal de la libertad, acopio de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, conductas por las que finalmente recibió una pena que supera los tres siglos de cárcel.

El rescate de las 13 personas y el armamento localizado durante aquella operación fueron parte del expediente que se construyó después de la captura. Desde entonces, el proceso quedó en manos de autoridades federales hasta llegar a la sentencia que ahora fue dada a conocer por la FGR.

FGR obtiene sentencia contra integrante del Cártel del Golfo

Para sostener el caso ante el juez, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, trabajó de manera coordinada con la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Ambas áreas reunieron y presentaron los elementos que terminaron respaldando la condena.

La captura de Chapa Maldonado ocurrió en mayo de 2012 en Nuevo Laredo, Tamaulipas./ X: FGR

La autoridad federal señaló a Francisco Javier Chapa Maldonado como integrante del Cártel del Golfo, organización con presencia histórica en Tamaulipas y particularmente en la zona fronteriza de Nuevo Laredo. La sentencia conocida ahora llega 14 años después de la detención realizada por personal naval.

Además de permanecer en prisión por los delitos acreditados, “El Cholo” deberá cubrir la multa de un millón 626 mil 813 pesos establecida por la autoridad judicial. La resolución representa el cierre de una larga etapa procesal iniciada después del operativo de 2012.

Con la sentencia, la FGR dio por acreditada la responsabilidad penal de Chapa Maldonado en los hechos que llevaron al rescate de 13 víctimas, así como en los delitos relacionados con el armamento asegurado durante su detención en Nuevo Laredo.