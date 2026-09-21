El histórico defensivo de Pumas y excoach de Leones Anáhuac Cancún fue atacado a balazos cuando salía de su clínica dental; los agresores escaparon en una motocicleta

El futbol americano universitario perdió a uno de sus hombres más recordados. Jesús Medina Mendoza, conocido como “Apache”, murió después de ser atacado a balazos en Cancún, Quintana Roo. Durante años vistió los colores de equipos ligados a la UNAM y, una vez terminada su etapa como jugador, continuó cerca de los emparrillados como entrenador.

Su vida profesional también tomó un camino lejos del deporte. Medina ejercía como odontólogo en Cancún, ciudad en la que desarrolló buena parte de sus actividades durante los últimos años. Fue precisamente cerca de su lugar de trabajo donde ocurrió la agresión que terminó con su vida el sábado 19 de septiembre.

Jesús “Apache” Medina fue una figura reconocida del futbol americano universitario en México./ X

¿Cómo fue asesinado Jesús “Apache” Medina en Cancún?

Los primeros reportes señalan que Medina se encontraba en la Supermanzana 2, en una zona cercana a Plaza Galerías, cuando fue interceptado por dos hombres. Los agresores le dispararon y posteriormente escaparon a bordo de una motocicleta, sin que hasta ahora se haya informado oficialmente de su captura.

Servicios de emergencia acudieron después de la agresión, pero el exjugador ya no presentaba signos vitales. Autoridades de Quintana Roo comenzaron las diligencias correspondientes en el lugar y abrieron una investigación para establecer cómo ocurrió el ataque y ubicar a quienes participaron.

Antes de instalarse en Cancún, “Apache” Medina dejó huella como defensivo profundo dentro del futbol americano universitario. Formó parte de conjuntos relacionados con la Universidad Nacional Autónoma de México, entre ellos Pumas y Águilas Reales, además de representar a la Selección Puma. Más adelante llevó su experiencia al terreno de la formación como coach de Leones de la Universidad Anáhuac Cancún.

El exdefensivo profundo dejó huella en distintas generaciones del futbol americano universitario./ X: @fatimavazquezdg

Marco Martos despide a “Apache” Medina

La noticia de su muerte provocó mensajes de quienes compartieron cancha con él. Uno de los más emotivos fue publicado por Marco Martos, exjugador mexicano con experiencia en la NFL, quien recordó la calidad deportiva de Medina y la amistad que mantuvieron durante años.

“Siempre te recordare mi gran amigo. Ojala te vuelva a ver, aunque espero no sea pronto.....y sí eras mejor que yo, mucho mejor nunca pude contra ti en el 1 vs 1....vuela alto y ven a visitarme cuando puedas por favor....te estaré esperando...como hoy, pero ya no llegaste a verme”, escribió Martos. También recordó que Medina apoyaba a personas mediante su profesión como odontólogo, incluso realizando tratamientos sin costo.

Por ahora, el móvil del asesinato no ha sido esclarecido públicamente. Tampoco existe una confirmación oficial que relacione el crimen con la delincuencia organizada, por lo que cualquier versión en ese sentido deberá permanecer como una hipótesis hasta que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo avance en las investigaciones. La muerte de Jesús “Apache” Medina deja de luto a una generación del futbol americano universitario que lo conoció primero como jugador y después como entrenador.