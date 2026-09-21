Luna llena llegará este sábado 26 de septiembre y podrá apreciarse desde el anochecer; Saturno y Neptuno también tendrán protagonismo en el cielo durante el fin de semana.

El último fin de semana de septiembre traerá uno de los espectáculos astronómicos más esperados del mes. La Luna de Cosecha alcanzará su fase llena el sábado 26 de septiembre de 2026, aunque el momento exacto ocurrirá a las 10:49 horas, tiempo del centro de México, cuando todavía habrá luz de día. Por ello, habrá que esperar hasta después del atardecer para apreciarla sobre el horizonte.

En la Ciudad de México, la Luna comenzará a aparecer por el horizonte oriental alrededor de las 18:29 horas y permanecerá visible durante prácticamente toda la noche. El horario puede cambiar algunos minutos dependiendo del punto del país desde donde se observe. Además, no será necesario limitarse únicamente al sábado: desde la noche del viernes 25 y hasta el domingo 27 de septiembre el disco lunar se verá prácticamente completo.

El mejor momento para observarla será después del atardecer, mirando hacia el Este./ Pixabay

¿A qué hora ver la Luna de Cosecha en México?

Para quienes se encuentren en la capital, uno de los mejores momentos será precisamente alrededor de las 18:29 horas del sábado 26, cuando la Luna aparezca hacia el Este. Al encontrarse cerca del horizonte puede dar la impresión de tener un tamaño mayor, por lo que los primeros minutos después de su salida serán especialmente atractivos para observarla o tomar fotografías. Durante esa jornada tendrá cerca del 99.7 por ciento de iluminación.

El nombre Luna de Cosecha no depende del color ni de un cambio físico en el satélite. Se utiliza para identificar a la Luna llena más cercana al equinoccio de septiembre, que este año ocurrirá el día 22. Precisamente por esa cercanía en el calendario, la Luna llena del 26 de septiembre recibe esta denominación en 2026.

Saturno y Neptuno acompañarán el espectáculo astronómico

La Luna no será el único objeto interesante en el cielo durante ese fin de semana. Neptuno alcanzará su oposición entre la noche del 25 y la madrugada del 26 de septiembre, una posición en la que la Tierra queda entre el Sol y el planeta, haciendo que éste se encuentre en uno de sus mejores momentos del año para ser observado. Sin embargo, debido a su distancia y brillo, Neptuno no podrá distinguirse a simple vista y será necesario utilizar binoculares potentes o un telescopio.

La Luna se verá prácticamente llena entre el 25 y el 27 de septiembre./ Pixabay

También estará presente Saturno, que aparecerá relativamente cerca de la Luna durante la noche del sábado y la madrugada del domingo. El acercamiento más notable se producirá alrededor de las primeras horas del 27 de septiembre, mientras que la conjunción astronómica se dará posteriormente ese mismo domingo. A diferencia de Neptuno, Saturno podrá localizarse a simple vista en buenas condiciones de observación.

Para disfrutar de la Luna de Cosecha no hará falta ningún instrumento especial. Lo recomendable será buscar un lugar abierto, con el horizonte Este despejado y, de ser posible, alejado de luminarias intensas. Binoculares o un telescopio permitirán distinguir mejor cráteres y detalles de la superficie, aunque el espectáculo podrá observarse directamente a simple vista.

Así, entre el 25 y el 27 de septiembre, el cielo ofrecerá varias oportunidades para los aficionados a la astronomía. El momento principal llegará la noche del sábado 26, cuando la Luna de Cosecha domine el firmamento después de las 18:29 horas en la Ciudad de México, siempre y cuando las condiciones meteorológicas permitan una buena visibilidad.