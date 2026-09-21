Autoridades detectaron en Telegram una base presuntamente vinculada con la aerolínea que contendría nombres, correos, teléfonos y fechas de nacimiento

Una base de datos ofrecida a través de Telegram es investigada por autoridades mexicanas ante la posibilidad de que contenga información relacionada con Aeroméxico. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó este domingo 20 de septiembre que detectó indicios de una eventual exposición de datos personales y abrió una investigación de oficio para esclarecer el origen de la información y determinar posibles responsabilidades.

El archivo fue localizado como parte de un monitoreo forense de incidentes de seguridad. La publicación apareció el 18 de septiembre de 2026 y ofrecía una base de aproximadamente 1.10 GB con más de 15 millones de registros, supuestamente atribuibles a un sistema relacionado con la aerolínea. Hasta ahora, sin embargo, no se ha confirmado que toda esa información proceda efectivamente de Aeroméxico.

Aeroméxico inició una investigación para comprobar la autenticidad y el origen de la base de datos./ istockphoto

¿Qué datos aparecen en la supuesta base relacionada con Aeroméxico?

De acuerdo con la investigación preliminar, el archivo incluiría información como nombre completo, correo electrónico, teléfono, celular, fecha de nacimiento y fecha de alta. Para revisar el contenido, la Secretaría obtuvo una muestra de 100 mil 092 registros, donde localizó nombres correspondientes a diferentes personas, entre ellas servidoras públicas y figuras públicas.

La dependencia explicó así el hallazgo: “El monitoreo permitió localizar una publicación en Telegram, difundida el 18 de septiembre de 2026, en la que un usuario ofrece una base de datos supuestamente atribuible a Aeroméxico con más de 15 millones de registros y un peso de 1.10 GB, que incluirían nombre completo, correo electrónico, teléfono, celular, fecha de nacimiento y fecha de alta”.

A partir de esa muestra, la autoridad inició el análisis correspondiente para establecer si existió una exposición de información personal, de dónde provino la base y quién podría tener responsabilidad en su eventual difusión. Por ahora, la investigación se mantiene abierta y no existe una conclusión oficial sobre el origen de los más de 15 millones de registros.

Aeroméxico descarta por ahora exposición de tarjetas y contraseñas

Después de conocer las publicaciones, Aeroméxico inició una investigación propia para verificar si la información es auténtica, determinar su procedencia y conocer el alcance que podría tener el incidente. La compañía precisó que, con los datos revisados hasta este momento, no ha encontrado evidencia de exposición de información financiera, tarjetas de pago ni contraseñas.

La aerolínea asegura que hasta ahora no ha detectado exposición de información financiera ni contraseñas./ istockphoto

“No hemos identificado exposición de información financiera, datos de tarjetas de pago ni contraseñas de cuentas de nuestros clientes, incluidas las correspondientes a Aeroméxico Rewards. Esta situación no ha generado afectación alguna en nuestras operaciones”, señaló la empresa al responder sobre el caso.

Mientras avanzan las investigaciones, Aeroméxico recomendó a sus clientes mantenerse atentos a correos, mensajes o llamadas inusuales que soliciten información personal o financiera. La aerolínea aseguró que colaborará con las autoridades y comunicará cualquier avance relevante, mientras que la Secretaría Anticorrupción continuará con las diligencias para determinar si la base difundida en Telegram corresponde realmente a sistemas vinculados con la compañía.