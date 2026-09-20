Susy Aponte Polo fue atacada a balazos durante un acto de campaña en Caraz, Áncash; la Fiscalía investiga el crimen como presunto sicariato y ya hay tres detenidos

Una entrevista que se realizaba en las inmediaciones de un mercado de Caraz, en la región peruana de Áncash, terminó registrando el ataque contra Susy Isabel Aponte Polo, “La China Polo”. La periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash fue asesinada a balazos el sábado 19 de septiembre de 2026, mientras participaba en actividades de campaña por el movimiento Socios por Áncash. El momento quedó registrado debido a que en ese instante se realizaba una transmisión en vivo.

En las imágenes que comenzaron a circular después del crimen se observa a la candidata mientras era entrevistada en la zona del mercado, antes de que la transmisión fuera interrumpida por el ataque. El video registra los segundos previos y el caos posterior, aunque no es necesario reproducir las imágenes más fuertes para entender lo ocurrido. Reportes locales señalaron que otras personas también resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital San Juan de Dios de Caraz.

El ataque contra “La China Polo” quedó registrado durante una transmisión en vivo./ Captura de pantalla

¿Quién era “La China Polo” y qué había denunciado antes de morir?

Aponte Polo había ganado notoriedad por su trabajo periodístico y por el contenido difundido mediante China Polo Dominical, espacio desde el que abordaba denuncias relacionadas con presuntos hechos de corrupción, minería ilegal, crimen organizado, obras públicas y autoridades de Áncash. En paralelo, había dado el salto a la política para competir por el gobierno regional en las elecciones de 2026.

Uno de los elementos que ahora forma parte del contexto de la investigación son las advertencias que la propia periodista hizo antes de morir. Días antes del ataque aseguró que estaba siendo “hostigada” y “amedrentada”, además de afirmar que había recibido llamadas desde tres establecimientos penitenciarios con advertencias sobre un posible atentado. La relación entre esas denuncias y el asesinato todavía deberá ser determinada por las autoridades.

La periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash fue atacada el 19 de septiembre de 2026./ RS

La campaña de “La China Polo” se encontraba en plena actividad. Apenas cuatro días antes de su muerte, el 15 de septiembre, había participado en un debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones como parte de su candidatura al Gobierno Regional de Áncash. El ataque ocurrió cuando faltaban pocas semanas para los comicios regionales en Perú.

Fiscalía investiga presunto sicariato tras asesinato de “La China Polo”

Las primeras diligencias se abrieron bajo la figura de presunto feminicidio, pero la investigación fue posteriormente recalificada como presunto sicariato. La Fiscalía y la Policía peruana trabajan para establecer quién ordenó el crimen, cuál fue el móvil y qué participación habría tenido cada una de las personas intervenidas.

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, informó este 20 de septiembre que existen tres personas detenidas relacionadas preliminarmente con el caso. De acuerdo con sus declaraciones, entre ellas se encontrarían el presunto autor material, un posible financista y otra persona que habría participado en el traslado del supuesto atacante. Las responsabilidades deberán comprobarse dentro de la investigación.