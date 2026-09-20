El cantante volvió a responder a las críticas por su concierto del 15 de septiembre y causó nuevas reacciones al compararse con Frida Kahlo, Picasso, Jesucristo y la Virgen de Guadalupe

Aleks Syntek sigue dando de qué hablar después de su polémica presentación del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez. El cantante decidió responder a las críticas mediante una transmisión en vivo en TikTok, pero sus palabras provocaron todavía más comentarios, especialmente después de declararse “loco”, mencionar a la Virgen de Guadalupe y lanzar una inesperada frase relacionada con el exfutbolista Luis Roberto Alves “Zague”.

Con unos lentes de pasta color naranja, Syntek tomó con sarcasmo varios de los señalamientos que ha recibido durante los últimos días. En medio de su discurso declaró: “Sí, soy un desequilibrado mental, estoy loco”, para después comenzar a enlistar personajes que, desde su punto de vista, también fueron vistos como personas fuera de lo común por sus ideas o su comportamiento.

“Zague la tiene bien grande”, dijo Aleks Syntek durante una de las partes más comentadas de la transmisión./ Captura de pantalla

Aleks Syntek habla de Zague y menciona a la Virgen de Guadalupe

La transmisión tomó un rumbo todavía más extraño cuando el intérprete mezcló nombres de artistas, científicos, personajes religiosos, futbolistas y figuras de la televisión. “Igual que Dalí estaba loco, Picasso estaba loco, Frida Kahlo estaba loca, Copérnico estaba loco, Arquímedes estaba loco, Jesucristo estaba loco, la Virgen de Guadalupe estaba loca, Benito Juárez estaba loco. El Chicharito estaba loco, el Chavo del 8 estaba loco”, expresó.

Entre esa serie de comentarios también apareció el nombre de Zague. Syntek sorprendió al decir “Zague la tiene bien grande”, una frase que rápidamente llamó la atención entre quienes seguían el en vivo y terminó sumándose a los fragmentos de la transmisión que comenzaron a circular en redes sociales.

El músico tampoco dejó pasar las críticas sobre su comportamiento y recurrió nuevamente a la ironía para referirse a las posibles consecuencias para su carrera. “Sí, sí, mándenme al manicomio, ay me estoy volviendo loco por decir esto, ay me voy a quedar sin carrera, ay qué miedo, me van a acusar con Azcárraga y TV Azteca, ay qué miedo, Pati Chapoy va a decir que estoy loco”, señaló.

Las declaraciones de Syntek provocaron nuevas reacciones entre usuarios de redes sociales./ IG: @syntekoficial

¿Aleks Syntek se irá de México tras la polémica?

Más allá de las referencias que provocaron comentarios en redes, Syntek volvió a insistir en que contempla irse de México y viajar a Inglaterra. “Me están volviendo loco, que es diferente y voy acabar mal si no me voy y sí me voy a ir, ya me voy pa’ Inglaterra”, afirmó, aunque no dio una fecha para su posible salida ni aclaró si se trataría de una mudanza definitiva.

El intérprete relacionó parte de su molestia con lo que considera una falta de respaldo hacia los artistas nacionales. Antes de terminar volvió sobre el tema: “Pero les voy a dejar este mensaje antes de irme, y voy a desaparecer y me voy a ir con mis amigos a Inglaterra, allá sí me quieren”. Syntek ha utilizado la controversia surgida tras su concierto en Benito Juárez para insistir en sus cuestionamientos sobre las condiciones de la industria musical mexicana.