Las personas con apellidos de la R a la Z recibirán su depósito durante la última semana del calendario./ RS

La última semana de pagos comienza este lunes para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar; revisa qué apellidos reciben depósito y los montos de 6 mil 400 y 3 mil 100 pesos

Los pagos de la Pensión Bienestar correspondientes al bimestre septiembre-octubre de 2026 entran en su recta final. Del lunes 21 al viernes 25 de septiembre, las personas cuyo primer apellido comienza con las letras R, S, T, U, V, W, X, Y o Z recibirán su depósito, con lo que terminará la dispersión iniciada desde el pasado 1 de septiembre.

En esta etapa están incluidas las personas de 65 años o más registradas en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, quienes reciben 6 mil 400 pesos cada dos meses. También corresponde el pago a las beneficiarias de Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mujeres de 60 a 64 años, cuyo apoyo para este periodo es de 3 mil 100 pesos.

Las beneficiarias de Mujeres Bienestar reciben 3 mil 100 pesos cada dos meses./ Pensiones del BIenestar

¿Qué letras cobran la Pensión Bienestar del 21 al 25 de septiembre?

La última semana comienza con los apellidos que llevan la letra R, cuya dispersión se divide en dos días. Una parte recibirá el recurso el lunes 21 de septiembre y el resto el martes 22. Después continuarán las letras restantes hasta concluir los depósitos el viernes.

El calendario queda de la siguiente manera: Lunes 21 de septiembre: R

Martes 22 de septiembre: R

Miércoles 23 de septiembre: S

Jueves 24 de septiembre: T, U y V

Viernes 25 de septiembre: W, X, Y y Z

Para el miércoles 23 de septiembre está programada la letra S, mientras que el jueves 24 corresponderá a los apellidos que comiencen con T, U y V. Finalmente, el viernes 25 recibirán su dinero quienes tengan como inicial W, X, Y o Z, fecha con la que quedará cerrado el calendario de pagos del bimestre septiembre-octubre.

El calendario de pagos se organiza de acuerdo con la primera letra del apellido de cada beneficiario./ Pensiones del Bienestar

¿Es necesario retirar los 6 mil 400 pesos el mismo día?

El depósito llega directamente a la Tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que no es necesario acudir a una sucursal exactamente el día señalado en el calendario. Una vez que el recurso está disponible en la cuenta, puede permanecer ahí y retirarse posteriormente, además de utilizarse para realizar compras en establecimientos que acepten la tarjeta.

La organización por letras también se utiliza para otros apoyos que forman parte de esta dispersión. Entre ellos se encuentran la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente y el Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, aunque cada uno cuenta con un monto diferente.

En el caso de la Pensión para Personas con Discapacidad Permanente, el apoyo es de 3 mil 300 pesos bimestrales, mientras que el programa para hijas e hijos de madres trabajadoras entrega mil 650 pesos en la mayoría de los casos. Todos los depósitos se realizan siguiendo la inicial del primer apellido de las personas derechohabientes o beneficiarias. Será entonces el viernes 25 de septiembre cuando concluya oficialmente esta etapa de pagos.