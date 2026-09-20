VIDEO: ¿Qué provocó los problemas de cadera de Alejandra Guzmán y cuántas operaciones ha tenido?

Alejandra Guzmán volvió a preocupar a sus fans tras sufrir una lesión en la cadera./Especial

La cantante volvió a preocupar a sus fans después de sufrir una lesión en la cadera durante un concierto en Veracruz; el problema se relaciona con un largo historial de cirugías que comenzó hace más de 15 años

Alejandra Guzmán volvió a estar en el centro de la atención luego de sufrir una lesión en la cadera durante su concierto en Boca del Río, Veracruz. La cantante tuvo que abandonar el escenario y ser trasladada a un hospital, donde recibió atención médica.

Horas después, la llamada Reina del Rock tranquilizó a sus seguidores al informar que los médicos lograron acomodarle nuevamente la cadera y que se encontraba bien. Sin embargo, el accidente recordó el complicado historial médico que la intérprete ha enfrentado desde 2009.

Los problemas de salud de la artista comenzaron después de un procedimiento estético en 2009./@alejandraguzman

¿Qué provocó los problemas de cadera de Alejandra Guzmán?

Los problemas de Alejandra Guzmán comenzaron después de un procedimiento estético al que se sometió en 2009 para aumentar el volumen de sus glúteos. Durante la intervención le fueron inyectados biopolímeros, una sustancia que posteriormente provocó complicaciones en los tejidos de la zona.

Con el paso del tiempo, la cantante desarrolló infecciones y otros problemas derivados de la sustancia, por lo que tuvo que someterse a numerosas intervenciones para retirarla. De acuerdo con declaraciones que la propia Guzmán ha dado a lo largo de los años, llegó a contabilizar más de 50 operaciones en alrededor de 11 años.

Las consecuencias también afectaron la zona de la cadera. En 2013 recibió su primera prótesis de titanio y en 2016 fue intervenida nuevamente para colocarle otra. Actualmente cuenta con prótesis en ambas caderas, situación que ha provocado otros episodios de dislocación a lo largo de los años.

La cantante tuvo que suspender su concierto en Boca del Río, Veracruz./@alejandraguzman

Alejandra Guzmán vuelve a sufrir un problema en la cadera

El incidente más reciente ocurrió la noche del 19 de septiembre de 2026, cuando la cantante se encontraba realizando su presentación en el World Trade Center de Boca del Río. Después de interpretar sus primeros temas, tuvo un problema mientras realizaba movimientos sobre el escenario y manifestó que no podía levantarse.

El concierto tuvo que ser suspendido y la artista fue trasladada en ambulancia para recibir atención médica. Posteriormente, Guzmán apareció en un video desde el hospital y aseguró que ya se encontraba bien después de que los médicos le acomodaran la cadera.