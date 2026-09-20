¿Adiós a la IA? Trump propone cambiar el nombre de la Inteligencia Artificial

La propuesta de Trump no representa, hasta ahora, un cambio oficial del nombre de la IA./Especial

El presidente de Estados Unidos lanzó una encuesta en Truth Social con tres propuestas para sustituir el término Inteligencia Artificial

Donald Trump sorprendió al proponer un posible cambio de nombre para la Inteligencia Artificial (IA). El presidente de Estados Unidos aseguró que el término actual es impreciso y poco elegante para describir el alcance de esta tecnología.

Donald Trump propuso cambiar el nombre de la Inteligencia Artificial./@donaldtrump

A través de su cuenta de Truth Social, Trump publicó una encuesta para que los usuarios elijan entre tres alternativas: Inteligencia Superior, Inteligencia Extrema e Inteligencia Suprema. El mandatario presentó las opciones como posibles nombres para esta tecnología en constante desarrollo.

El presidente estadounidense lanzó una encuesta en Truth Social./Especial

Trump propone tres nuevos nombres para la IA

Las tres opciones planteadas por el presidente estadounidense son Superior Intelligence, Extreme Intelligence y Supreme Intelligence, que en español pueden traducirse como Inteligencia Superior, Inteligencia Extrema e Inteligencia Suprema.

Trump argumentó que muchas personas consideran que las palabras “Inteligencia Artificial” no describen de manera adecuada el fenómeno tecnológico. Por ello, pidió a sus seguidores participar en la encuesta y elegir el nombre que consideren más apropiado.

Por el momento, la propuesta se mantiene como una encuesta en redes sociales y no existe un anuncio que indique que Estados Unidos vaya a sustituir oficialmente el término “Inteligencia Artificial” en documentos, leyes o disposiciones gubernamentales.

Trump planteó tres posibles nombres para sustituir el término Inteligencia Artificial./@LAtimes

Trump también impulsa una nueva estrategia para la IA

La propuesta para cambiar el nombre de la tecnología llega después de que Trump anunciara la creación de una denominada “Fuerza de la IA”, además de su intención de designar a un funcionario encargado de coordinar las políticas de su administración relacionadas con este sector.

El mandatario ha defendido el crecimiento de la industria de la Inteligencia Artificial y ha comparado su impacto con una nueva revolución industrial. También ha rechazado llamados para frenar su desarrollo, aunque señaló que su gobierno vigilará posibles malas prácticas mediante los mecanismos legales existentes.