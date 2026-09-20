Rusia reportó una oleada de más de mil drones contra su territorio, con alrededor de 450 dirigidos hacia Moscú; el ataque dejó muertos, daños en una refinería y edificios residenciales

Ucrania lanzó una enorme ofensiva con drones contra distintas zonas de Rusia, incluida la capital, durante la madrugada de este domingo 20 de septiembre. Las autoridades rusas informaron que más de 1,600 drones fueron interceptados desde el sábado, de los cuales unos 450 se dirigían hacia Moscú.

El ataque ocurrió mientras Rusia vive el último día de sus elecciones parlamentarias, lo que llevó al alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, a calificar la ofensiva como la más grande registrada contra la capital desde el inicio de la guerra. La ofensiva provocó daños en una refinería de petróleo y en edificios residenciales.

Alrededor de 450 drones se dirigieron hacia la región de Moscú, según autoridades rusas./@noticias

Drones provocan daños y dejan muertos en Moscú

De acuerdo con autoridades rusas, algunos de los drones lograron alcanzar distintos puntos de la región de Moscú. Uno de ellos impactó un edificio residencial, mientras que la refinería de petróleo de Moscú también sufrió daños durante la oleada de ataques.

El gobernador de la región, Andréi Vorobiov, informó inicialmente sobre dos personas fallecidas y posteriormente confirmó una tercera víctima que murió en un hospital. Además, alrededor de 400 personas, entre ellas 70 menores, fueron evacuadas de un edificio de 21 pisos que resultó afectado.

Una refinería de petróleo de Moscú resultó afectada durante el ataque./@noticiasweb

Rusia acusa intento de afectar las elecciones

El ataque coincidió con el tercer y último día de las elecciones parlamentarias de Rusia. El alcalde Sobianin aseguró que la ofensiva tenía como objetivo interrumpir la jornada electoral, aunque afirmó que las autoridades lograron mantener el proceso.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, confirmó que las fuerzas ucranianas realizaron ataques de largo alcance contra instalaciones petroleras y logísticas en la región de Moscú. Según sus declaraciones, una de las instalaciones clave de la industria petrolera rusa fue alcanzada.

Edificios residenciales también sufrieron daños por la caída de drones./@pixabay