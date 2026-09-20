La cantante tuvo que abandonar su presentación en Veracruz apenas después de comenzar el concierto

Alejandra Guzmán vivió un momento complicado durante su presentación en Veracruz, luego de sufrir un accidente sobre el escenario que le impidió continuar con el concierto.

La llamada 'La Reina del Rock' se encontraba en el WTC de Boca del Río cuando, apenas después de interpretar una canción, realizó un movimiento durante su presentación y sufrió una lesión que le impidió continuar con el espectáculo.

Alejandra Guzmán y Silvia Pinal | Instagram: @silviapinalmx

¿Qué fue lo que pasó?

De acuerdo con los primeros reportes y los videos en internet, la cantante habría sufrido un problema en la cadera, por lo que tuvo que recibir atención médica y posteriormente ser trasladada a un hospital para ser valorada.

El incidente ocurrió prácticamente al inicio del concierto, por lo que la presentación tuvo que ser interrumpida ante la preocupación de los asistentes.

Alejandra Guzmán en concierto | TW:@LAGUZMANMX

Hasta el momento, se espera conocer el diagnóstico médico de Alejandra Guzmán y si la lesión tendrá alguna consecuencia en sus próximas presentaciones.

La cantante cuenta con antecedentes de problemas en la cadera, por lo que el incidente generó preocupación entre sus seguidores, aunque será la valoración médica la que determine la gravedad de lo ocurrido.

Por ahora, la prioridad es la salud de Alejandra Guzmán, quien permaneció bajo atención médica después del accidente ocurrido durante su presentación en Veracruz.