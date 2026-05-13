¿Alejandra Guzmán será abuela? Esto dijo sobre Frida Sofía

Alejandra Guzmán reaccionó públicamente a los rumores sobre un posible embarazo de su hija, Frida Sofía, y sorprendió al asegurar entre bromas que podría convertirse en abuela próximamente.

La cantante habló del tema durante una conferencia de prensa realizada por el lanzamiento de su sencillo “Los que nos quedamos”, dedicado a su madre, Silvia Pinal. Ahí, los reporteros la cuestionaron sobre las especulaciones que han circulado en redes sociales en los últimos días.

Durante el encuentro con medios, la intérprete respondió: “Voy a ser abuela, hay rumores”, frase que rápidamente provocó reacciones entre fans y usuarios en redes.

Aunque Alejandra Guzmán no confirmó el supuesto embarazo de Frida Sofía, sí reveló que recientemente habló con ella para preguntarle directamente sobre el tema.

Alejandra Guzmán durante conferencia de prensa. / Georgina Sánchez

¿Qué dijo Alejandra Guzmán sobre Frida Sofía?

La llamada “Reina del Rock” explicó que se enteró de las versiones luego de que una amiga le comentara sobre videos de Frida Sofía que comenzaron a viralizarse en redes sociales.

En la conferencia, Alejandra Guzmán relató que incluso decidió comunicarse con su hija para preguntarle sobre los rumores.

“Ayer le marqué y le pregunté: ‘¿Cuánto tienes?’" comentó la cantante ante los medios.

La artista también señaló que, en caso de convertirse en abuela, sería una persona “consentidora” y mantendría su personalidad extrovertida.

Hasta el momento, Frida Sofía no ha confirmado públicamente un embarazo.

Frida Sofia. / @ifridag

¿Quién es Frida Sofía?

Frida Sofía es hija de Alejandra Guzmán y del empresario Pablo Moctezuma. Nació el 13 de marzo de 1992 y ha desarrollado una carrera como cantante, modelo y personalidad televisiva en Estados Unidos y México.

Forma parte de la reconocida dinastía artística encabezada por la fallecida actriz Silvia Pinal y el cantante Enrique Guzmán.