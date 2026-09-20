Después de varios meses de diferencias relacionadas principalmente con la seguridad en Chihuahua, la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora María Eugenia “Maru” Campos sostuvieron una reunión privada este sábado 19 de septiembre en Ciudad Juárez.
El encuentro ocurrió durante la visita de Sheinbaum a Chihuahua. Campos había solicitado previamente reunirse con la presidenta mediante una carta y, posteriormente, confirmó que ambas tuvieron una conversación “con mucha franqueza” y “con firmeza”.
Sheinbaum y Maru Campos hablan sobre sus diferencias
De acuerdo con Maru Campos, la reunión era necesaria después de meses en los que ambas administraciones habían mantenido diferencias sobre las acciones de seguridad implementadas en Chihuahua. La gobernadora aseguró que durante el encuentro ambas escucharon sus respectivas posiciones.
Campos señaló que las dos reconocieron la necesidad de mejorar los canales de comunicación entre el Gobierno estatal y el federal, aunque aclaró que esto no significa renunciar a sus respectivas convicciones o posturas.
La gobernadora también reiteró que su administración continuará trabajando contra el crimen organizado y afirmó que seguirá respetando la ley y utilizando las capacidades de las instituciones estatales para atender la seguridad en Chihuahua.
¿Por qué estaban distanciadas Sheinbaum y Maru Campos?
Una de las principales diferencias entre ambos gobiernos surgió a raíz de un operativo realizado en Chihuahua en abril de 2026, en el que participaron ciudadanos estadounidenses que, según reportes, estaban relacionados con agencias de seguridad de Estados Unidos. El caso generó cuestionamientos sobre la presencia de agentes extranjeros en territorio mexicano.
Sheinbaum había señalado previamente que existían diferencias importantes con Campos por la participación de agentes de la CIA en un operativo contra el narcotráfico y que la Fiscalía General de la República había abierto una investigación sobre el tema.
Tras la reunión, Sheinbaum explicó que también hablaron sobre la necesidad de mantener la coordinación entre los gobiernos federal y estatal. La presidenta señaló que, si hubiera alguna violación a la ley, tendría que procederse conforme a derecho, postura con la que, según dijo, Campos estuvo de acuerdo.Por ahora, ambas funcionarias mantienen sus respectivas posiciones, pero el encuentro permitió retomar directamente la comunicación entre sus gobiernos después de meses de diferencias públicas en materia de seguridad.