Sheinbaum y Maru Campos se reúnen en privado tras meses de diferencias por seguridad

La presidenta y la gobernadora de Chihuahua sostuvieron un encuentro a puerta cerrada en Ciudad Juárez, donde hablaron sobre seguridad, coordinación y sus diferencias de los últimos meses

Después de varios meses de diferencias relacionadas principalmente con la seguridad en Chihuahua, la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora María Eugenia “Maru” Campos sostuvieron una reunión privada este sábado 19 de septiembre en Ciudad Juárez.

La seguridad en Chihuahua fue uno de los temas centrales del encuentro./Especial

El encuentro ocurrió durante la visita de Sheinbaum a Chihuahua. Campos había solicitado previamente reunirse con la presidenta mediante una carta y, posteriormente, confirmó que ambas tuvieron una conversación “con mucha franqueza” y “con firmeza”.

El encuentro ocurrió después de meses de diferencias entre ambos gobiernos./Especial

Sheinbaum y Maru Campos hablan sobre sus diferencias

De acuerdo con Maru Campos, la reunión era necesaria después de meses en los que ambas administraciones habían mantenido diferencias sobre las acciones de seguridad implementadas en Chihuahua. La gobernadora aseguró que durante el encuentro ambas escucharon sus respectivas posiciones.

Campos señaló que las dos reconocieron la necesidad de mejorar los canales de comunicación entre el Gobierno estatal y el federal, aunque aclaró que esto no significa renunciar a sus respectivas convicciones o posturas.

La gobernadora también reiteró que su administración continuará trabajando contra el crimen organizado y afirmó que seguirá respetando la ley y utilizando las capacidades de las instituciones estatales para atender la seguridad en Chihuahua.

Maru Campos aseguró que la conversación fue franca y firme./Especial

¿Por qué estaban distanciadas Sheinbaum y Maru Campos?

Una de las principales diferencias entre ambos gobiernos surgió a raíz de un operativo realizado en Chihuahua en abril de 2026, en el que participaron ciudadanos estadounidenses que, según reportes, estaban relacionados con agencias de seguridad de Estados Unidos. El caso generó cuestionamientos sobre la presencia de agentes extranjeros en territorio mexicano.

Sheinbaum había señalado previamente que existían diferencias importantes con Campos por la participación de agentes de la CIA en un operativo contra el narcotráfico y que la Fiscalía General de la República había abierto una investigación sobre el tema.