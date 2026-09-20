El primero de los simulacros de 2027 será de carácter metropolitano y se realizará durante los primeros meses del año./ Pixabay

La CDMX mantendrá durante 2027 los ejercicios preventivos para reforzar los protocolos de actuación ante un sismo

La Ciudad de México tendrá tres simulacros de sismo durante 2027, confirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, luego de la realización del Segundo Simulacro Nacional 2026. Con estos ejercicios, las autoridades capitalinas buscarán mantener activa la preparación de la población y revisar el funcionamiento de los protocolos de emergencia ante un posible movimiento telúrico.

El primero de los ejercicios previstos para el próximo año tendrá un carácter metropolitano y se realizará durante los primeros meses de 2027. Por ahora, el Gobierno capitalino no ha informado una fecha específica, por lo que el día y horario deberán darse a conocer posteriormente mediante los canales oficiales.

Los otros dos ejercicios previstos para 2027 serán de alcance nacional y se coordinarán con el Gobierno de México./ Pixabay

¿Cuándo serán los tres simulacros de sismo en CDMX durante 2027?

Los otros dos simulacros serán de carácter nacional y se organizarán en coordinación con el Gobierno de México, de acuerdo con lo adelantado por Clara Brugada. Hasta el momento no existe un calendario oficial con las fechas de estos ejercicios, por lo que cualquier día o mes distinto al primer periodo anunciado deberá considerarse únicamente como referencia hasta que las autoridades lo confirmen.

Durante 2026 también se realizaron tres ejercicios preventivos en la capital: el 18 de febrero, 6 de mayo y 19 de septiembre. Para 2027, las autoridades ya confirmaron que habrá nuevamente tres simulacros; sin embargo, hasta ahora no se han dado a conocer las fechas exactas. Únicamente se sabe que el primero será metropolitano y tendrá lugar durante los primeros meses del año, mientras que los otros dos serán ejercicios nacionales coordinados con el Gobierno de México.

Durante 2026, la CDMX participó en simulacros realizados el 18 de febrero, 6 de mayo y 19 de septiembre./ Pixabay

Así funcionó la alerta sísmica durante el simulacro del 19 de septiembre

El anuncio sobre los ejercicios previstos para el próximo año se dio después del Segundo Simulacro Nacional 2026, realizado el 19 de septiembre. Ese día, a las 12:00 horas, se activó la alerta sísmica en la Ciudad de México y el C5 difundió el aviso mediante la red de altavoces instalada en distintos puntos de la capital.

De acuerdo con el balance presentado por las autoridades, la Ciudad de México cuenta con 28 mil 287 altavoces instalados en 14 mil 156 sitios. Durante el ejercicio del 19 de septiembre, 98.93 por ciento de los equipos funcionó, una cifra utilizada para evaluar la cobertura y operación del sistema de alertamiento ante una eventual emergencia.

Los simulacros forman parte de las acciones destinadas a fortalecer la cultura de prevención, la gestión integral de riesgos y la capacidad de respuesta de la población. Estos ejercicios también permiten identificar posibles fallas en los protocolos de evacuación, comunicación y coordinación entre autoridades, instituciones y ciudadanos.

Con la confirmación de tres simulacros para 2027, la CDMX mantendrá este tipo de ejercicios a lo largo del próximo año.