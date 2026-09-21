Cynthia Klitbo es eliminada de La Casa de los Famosos México 2026 y queda fuera de la recta final

La actriz perdió el respaldo del público este domingo 20 de septiembre después de llegar al duelo definitivo frente a Ernesto Laguardia; ocho habitantes continúan en busca de la final

Apenas quedan dos semanas para conocer al ganador de La Casa de los Famosos México 2026 y la competencia sufrió uno de sus movimientos más importantes. Cynthia Klitbo abandonó el reality este domingo 20 de septiembre, dejando a ocho habitantes en carrera y modificando las alianzas justo antes de que comience la última etapa de nominaciones.

La definición llegó después de una noche particularmente tensa. Conforme avanzó la gala, algunos participantes fueron recibiendo la noticia de que podían regresar a la casa, hasta que la decisión quedó entre Cynthia Klitbo y Ernesto Laguardia. Finalmente, el público respaldó al actor y Galilea Montijo confirmó que Klitbo debía despedirse de sus compañeros.

La actriz perdió la votación frente a Ernesto Laguardia en la recta final de la gala./ LCDLFMX

Cynthia Klitbo y Ernesto Laguardia protagonizaron un fuerte momento

Antes de conocer el resultado, ambos actores ya habían tenido uno de los cruces más comentados de la noche. Durante el sinceramiento, Cynthia cuestionó directamente la manera de jugar de Laguardia y lo llamó “doble cara”, mientras él respondió con señalamientos similares. La discusión también retomó diferencias surgidas durante la semana por decisiones relacionadas con el presupuesto de alimentos.

Una vez fuera de la casa, Klitbo habló con Galilea Montijo sobre lo que significó para ella participar en el programa. “No me arrepiento de haber entrado; tuve días felices, otros malos por mi enfermedad, es difícil llevar dieta, pero conocí personas maravillosas que se van a quedar conmigo siempre”, dijo la actriz ya instalada en el foro.

Ernesto Laguardia logró regresar a la casa tras el último duelo de eliminación./ LCDLFMX

¿Quiénes siguen en La Casa de los Famosos México 2026?

La placa que terminó sacando a Cynthia también incluyó a Memo Schutz, Karina Torres, Ernesto Laguardia y Ese Pérez. Mariana Ochoa había estado inicialmente en riesgo, pero consiguió librarse de la eliminación después de ganar la prueba de salvación, por lo que no quedó en manos del voto del público durante esta gala.

Tras la salida de Klitbo, continúan en competencia Ese Pérez, Ernesto Laguardia, Memo Schutz, Karina Torres, Mariana Ochoa, Gema Garoa, Yahir y Brianda Deyanara. La novena semana será especialmente importante porque comenzará a definir quiénes tendrán posibilidades reales de instalarse en la final.

La edición 2026 comenzó con 18 celebridades y desde entonces las eliminaciones, cambios de estrategia y enfrentamientos han ido reduciendo el grupo. Ahora el margen de error es mínimo, pues los habitantes restantes competirán por mantenerse hasta la última gala y aspirar al premio de 4 millones de pesos.