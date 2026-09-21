Videos captados durante la noche muestran varias luces desplazándose sobre la capital iraní y ya circulan ampliamente en redes sociales

Un extraño objeto luminoso observado en el cielo de Teherán se convirtió en uno de los temas que más llamó la atención en redes sociales durante las últimas horas. Los videos, difundidos desde la noche del domingo 20 de septiembre, muestran varias luces de colores desplazándose sobre la capital iraní, aunque las grabaciones no permiten determinar con precisión qué es.

Videos en redes muestran el extraño objeto luminoso / IA

¿Qué muestran los videos de Teherán?

En las imágenes que circulan en redes se observa un objeto iluminado que parece avanzar lentamente por el cielo nocturno. Algunos reportes sitúan la grabación cerca de la autopista Azadegan, en Teherán, aunque los datos originales de las tomas no han sido comprobados de manera independiente.

La falta de referencias claras en las grabaciones impide establecer el tamaño real del objeto, su altura, la distancia respecto a las cámaras o la velocidad a la que se desplazaba. Por ello, las imágenes por sí solas no permiten confirmar si se trataba de una aeronave, un dron o algún otro artefacto.

El fenómeno generó dudas entre usuarios de redes sociales / Redes Sociales

Cabe mencionar que la aparición de las luces ocurre además en un contexto especialmente sensible para Irán, cuyo espacio aéreo se encuentra bajo una fuerte tensión militar debido al conflicto que mantiene la región. Esto ha hecho que cualquier objeto no identificado sobre ciudades iraníes genere rápidamente especulaciones entre los usuarios de redes sociales.

¿OVNI, dron o algún artefacto de guerra?

Entre las versiones que circulan en internet aparecen posibilidades que van desde un dron o un avión hasta una cometa con luces LED. También hay usuarios que han utilizado el término OVNI, aunque esta palabra únicamente describe un objeto volador que no ha sido identificado y no demuestra que tenga un origen extraterrestre.

Hasta ahora, no existe una identificación oficial del objeto / Captura de pantalla

De momento, autoridades iraníes no han identificado públicamente el objeto ni han informado que las luces representaran una amenaza. Medios internacionales como Al Jazeera también reportaron la circulación de las imágenes y señalaron que las especulaciones van desde una cometa hasta equipo avanzado de vigilancia militar.