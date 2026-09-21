Daniela Castro sorprendió durante la gala de La Casa de los Famosos México / Ig @danielacastro.oficial

La actriz sorprendió durante la gala al aparecer para apoyar a Ernesto Laguardia en uno de los momentos clave del reality

Daniela Castro se convirtió en una de las protagonistas de la gala de La Casa de los Famosos México después de aparecer como invitada especial para respaldar a su amigo Ernesto Laguardia, quien se encontraba nominado. Su participación de manera inmediata acaparó los reflectores por la manera en que decidió defenderlo frente a la situación que enfrentaba dentro del reality.

La actriz defendió a Ernesto Laguardia con una polémica declaración / Captura de pantalla

Daniela Castro sorprende a La Casa de los Famosos México

Durante una conversación con Galilea Montijo, la actriz lanzó una frase que hizo recordar de inmediato a uno de sus personajes más emblemáticos de la televisión mexicana: “Te hace falta Jesús”. El comentario provocó la reacción de la conductora y generó comentarios entre los seguidores del programa.

Pero Daniela no se quedó solamente con la referencia. En medio de la defensa de Ernesto, soltó otra frase que rápidamente quedó como uno de los momentos más comentados de la noche: “Si no votan por Ernesto, les hace falta Jesús”. La propia producción presentó la participación como un regreso de la actriz al personaje de Graciela Giannini.

Daniela Castro recordó a uno de sus personajes más emblemáticos / Ig @danielacastro.oficial

La aparición tuvo además un contexto importante dentro de la competencia, pues Ernesto Laguardia se encontraba entre los habitantes que enfrentaban la posibilidad de abandonar la casa. El actor, con más de cuatro décadas de trayectoria en televisión, llegó a esta etapa como uno de los referentes de la edición 2026 en La Casa de los Famosos México.

El momento que recordó a Graciela Giannini

La frase “Te hace falta Jesús” fue suficiente para que los seguidores relacionaran inmediatamente a Daniela Castro con Graciela Giannini, personaje que forma parte de los trabajos más recordados de la actriz, principalmente en su participación en la telenovela Lo que la vida me robó.

La frase de la actriz provocó reacciones entre los seguidores del reality / Ig @danielacastro.oficial