Un momento de convivencia entre exintegrantes de La Academia estuvo a punto de terminar mal para Erasmo Catarino. El cantante se encontraba en Cancún, Quintana Roo, junto a Toñita y Raúl Sandoval, cuando comenzó a tener dificultades dentro del agua y necesitó ayuda para regresar a salvo.
Los artistas habían coincidido nuevamente después de participar en actividades musicales relacionadas con las celebraciones patrias en Isla Mujeres. Tras cumplir con sus compromisos, aprovecharon su estancia en el Caribe mexicano para pasar algunos días juntos, sin imaginar que uno de esos momentos terminaría provocando preocupación entre sus seguidores.
¿Qué le pasó a Erasmo Catarino en Cancún?
De acuerdo con lo dado a conocer por el periodista de espectáculos Ernesto Buitrón, Erasmo ingresó al mar pese a que no sabe nadar. En algún momento comenzó a tener problemas para mantenerse seguro, por lo que Raúl Sandoval y Toñita se acercaron para auxiliarlo y sacarlo del agua.
Las imágenes del incidente muestran a los cantantes sosteniendo a su compañero mientras lo ayudan a regresar. Buitrón describió así lo ocurrido: "Raúl Sandoval se viste de héroe y salva a su amigo Erasmo Catarino de ahogarse en Cancún. El cantante lo sacó del agua con ayuda de Toñita ya que el llamado 'Conde de Xalpatláhuac' por poco y no la cuenta ya que no sabe nadar".
Afortunadamente, la situación pudo controlarse antes de que se produjera una emergencia mayor. Hasta ahora no se ha informado que Erasmo Catarino haya requerido hospitalización ni que presentara consecuencias graves después del episodio, por lo que el susto quedó únicamente como una experiencia complicada durante el viaje.
Erasmo Catarino mantiene amistad con sus excompañeros de La Academia
Aunque pertenecieron a generaciones distintas del reality de TV Azteca, Erasmo, Toñita y Raúl Sandoval han mantenido contacto y han coincidido en diferentes proyectos. Toñita y Raúl participaron en la primera generación de La Academia, mientras que Catarino llegó al programa en 2005 como parte de la cuarta edición.
El cantante originario de Guerrero terminó convirtiéndose en el ganador de aquella temporada, en la que también participaron figuras como Yuridia, Cynthia Rodríguez, Jolette y Adrián Varela. Desde entonces ha continuado ligado a la música y en años recientes también tuvo participación temporal en la vida política.